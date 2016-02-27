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Субботние прямые линии: в Чечерский райисполком поступил всего один звонок

27 февраля 2016 13:56
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Новости Беларуси. Традиционные субботние прямые линии продолжают работать по стране. В Чечерске, где побывала сегодня наша съёмочная группа, стараются работать на опережение: а поэтому за всё утро в райисполком поступил всего один звонок. Вопрос касался оплаты за услуги ЖКХ. Этой теме за последний месяц работники райадминистрации и коммунальщики уделили сотни часов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Петр Нестерович, заместитель председателя Чечерского районного исполнительного комитета:
Мы поработали на предупреждение, на жировках на обратной стороне подробное объяснение. Вместе с ними собрания провели. Следующий этап – работники коммунального предприятия пойдут, что называется такая акция «от двери к двери». Пойдут и выслушают жителей Чечерска на эту тему.

# общество # Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # Пётр Нестерович

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