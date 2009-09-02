Су-27: возбуждено уголовное дело

Белорусская военная прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее смерть двух или более лиц».

Об этом пишет «СБ. Беларусь сегодня». Трагедия случилась 30 августа в 14.17 по минскому времени. Шла седьмая минута показательного полета Су–27 на польском авиашоу возле города Радом, куда пригласили и белорусских военных летчиков.

Почему разбился наш самолет? Восстановить хронологию падения сейчас довольно сложно. Польские газеты сообщают, что одним из первых на месте катастрофы оказался местный житель, который вез семью на авиасалон. По его словам, самолет пролетел низко над Маленчыном (местный населенный пункт, расположенный вблизи аэродрома), а потом неожиданно повернул. Обломки разбросало на сотню метров. Другие очевидцы вспоминают, что Су–27 зацепил и сорвал линию электропередачи, пролетел около 200 метров, ударился о землю под углом 25 градусов и стал «рыть» грунт. Остановился только в кустах. Потом, видимо, загорелся.

— Не хватило высоты, — комментируют эксперты. — Но если бы летчики катапультировались, многочисленных жертв среди местного населения было бы не избежать. Самолет рухнул в 100 метрах от жилых домов.

— Они были классными специалистами, асами, лучшими в своем деле. Полковник Марфицкий — летчик-снайпер с 1992 года, имел налет 2.320 часов, полковник Журавлевич — летчик-снайпер с 2009 года, имел общий налет 1.620 часов, — говорит старший офицер отдела идеологической работы Западного оперативно-тактического командования ВВС и войск ПВО Сергей Фатик. — Ни минуты не сомневаюсь, что они сделали все, что от них зависело. Мы все скорбим.

Посетители авиационных форумов в интернете между тем не могут прийти в себя. Многие знали летчиков лично, учились вместе с ними, летали. Кто–то заметил: у Александра Марфицкого всегда был очень энергичный пилотаж. И еще деталь, всплывшая из памяти: Александр Журавлевич — выпускник Черниговского высшего военного авиационного училища летчиков. 15 августа однокурсники отмечали 25 лет выпуска. Он не смог приехать, поздравил всех по телефону, пишет «СБ. Беларусь сегодня».

Фото - «Комсомольская правда».