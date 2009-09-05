Су-27: радиолюбители готовят акцию в поддержку обвиняемого

История с публикацией в интернете переговоров разбившихся в Польше пилотов Су–27 получила продолжение.

Аудиозапись, на которой диспетчер дает последние команды нашим летчикам, появилась в сети практически сразу после трагедии. Ее разместил некий радиолюбитель. 4 сентября польские газеты написали о том, что его личность установлена. Оказалось, при помощи специального сканера переговоры подслушал житель города Радома. Об этом рассказали специалисты военной региональной прокуратуры в Варшаве, которая расследует причины крушения истребителя. Невинная «шалость» может обернуться серьезными неприятностями: польские прокуроры трактуют поступок радиолюбителя как преступление...

А вот посетители российских форумов, где общаются любители подслушать переговоры авиаторов, так не считают. Они собираются даже объявить акцию в поддержку своего коллеги. По мнению радиолюбителей, переговоры велись в открытом формате, а значит, слушать их не запрещено. С другой стороны, запись была выложена в сеть, что, наверное, и привлекло внимание польских специалистов. Сейчас дело передано в районную прокуратуру в Радоме.

4 сентября также стало известно, что в Польше возбуждено отдельное уголовное дело по факту катастрофы Су–27. Ранее это сделала Белорусская военная прокуратура. Проводятся следственные действия. Для расшифровки «черных ящиков» в Радом выехали белорусские специалисты. Никаких обвинений пока не предъявлено, пишет «СБ. Беларусь сегодня».