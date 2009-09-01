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Су-27 был застрахован на $900 тыс.

01 сентября 2009 13:34
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Кроме того, каждый из двух погибших пилотов Су-27УБМ был застрахован на $15 тыс.

«К большому сожалению, разбившийся истребитель был застрахован не на полную сумму. Ответственность по всему объему риска составляет только $900 тысяч», - сообщила генеральный директор белорусской страховой компании «Промтрансинвест» Любовь Симончик. Страхователем истребителя выступило Минобороны Беларуси, отметила глава компании.

По ее словам, «выплата страхового возмещения будет проведена в течение 10 дней после составления комиссией акта, представитель компании находится на месте катастрофы и участвует в расследовании ее причин», сообщает Интерфакс-Запад.

# общество # Техногенные катастрофы # Су-25

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