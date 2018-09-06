«Эта та техника, которая добывала свободу Беларуси»: в Борисове открылась аллея военной техники

Геннадий Денгалев, председатель Борисовского районного исполнительного комитета:

Это не просто техника. Эта та техника, которая добывала свободу Беларуси, защищала ее народ. Благодаря Министерству обороны мы сегодня собираем эту технику по всей Республике Беларусь. Семь единиц мы уже получили, четыре единицы мы в ближайшее время тоже получим.