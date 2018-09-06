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«Эта та техника, которая добывала свободу Беларуси»: в Борисове открылась аллея военной техники

06 сентября 2018 06:39
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Новости Беларуси. В Борисове состоялось торжественное открытие аллеи военной техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Эта та техника, которая добывала свободу Беларуси»: в Борисове открылась аллея военной техники-1

Первым экспонатом стала легендарная противотанковая самоходная артиллерийская установка СУ-100. Ее нашли в одном из болот и отреставрировали.

«Эта та техника, которая добывала свободу Беларуси»: в Борисове открылась аллея военной техники-4

Геннадий Денгалев, председатель Борисовского районного исполнительного комитета:
Это не просто техника. Эта та техника, которая добывала свободу Беларуси, защищала ее народ. Благодаря Министерству обороны мы сегодня собираем эту технику по всей Республике Беларусь. Семь единиц мы уже получили, четыре единицы мы в ближайшее время тоже получим.

«Эта та техника, которая добывала свободу Беларуси»: в Борисове открылась аллея военной техники-7

Вскоре аллея военной техники пополнится еще несколькими образцами. Часть из них – времен Великой Отечественной войны, некоторые – более современные (например, танк Т-72Б).

# Оружие и боеприпасы # общество # Геннадий Денгалев # Фотофакт

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