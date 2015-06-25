Студенты Командно-инженерного института МЧС 25 июня отмечают выпускной

Новости Беларуси. Сотни монет и фуражек сегодня, 25 июня, взлетели в воздух у здания Национальной библиотеки. Со студенческими буднями простились выпускники Командно-инженерного института МЧС.

Среди двух сотен офицеров белорусских спасателей долгожданные лейтенантские погоны и дипломы получили работники МЧС Азербайджана и будущие специалисты Туркменистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эльмир Гулиев, выпускник Командно-инженерного института МЧС Республики Беларусь (Азербайджан):

Минск – наш второй дом, мы привыкли уже ко всем людям, к преподавателям. У нас тут много друзей – из Минска, из Гомеля, из Бреста. Мы записали тех, с кем жили и, я думаю, в будущем, мы будем приезжать друг к другу в гости.

Арслан, Оразмаммедов, выпускник Командно-инженерного института МЧС Республики Беларусь (Туркменистан):

Я в сентябре приеду в Минск, чтобы продолжать учиться дальше – и магистратуре.

Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

Мы гордимся тем, что продолжается международное сотрудничество, наша перспектива расширяется. Как доложил начальник института, в следующем году будут обучаться и казахи, ведутся переговоры с другими странами. Это говорит о том, что значимость нашего института достаточно велика и образование, которое дает наш институт, ценится не только у нас, но и за пределами нашей республики. Мы также этим гордимся.

Торжественная церемония, по традиции, завершилась прощанием с институтом. Передача первокурсникам символичной каски, напутственное слово выпускникам и в качестве прощального аккорда – марш.