Студенты БНТУ построили первый велогараж своими силами в Минске. Показываем, как он выглядит

Построить любой ценой! В Минске открылся первый велогараж, который студенты возвели своими силами. Инициатором проекта и идейным вдохновителем стал Евгений Рудский – пятикурсник БНТУ. Мотивы у такого желания просты: в общежитие ребятам нельзя проходить с велосипедом и хранить своего двухколесного друга попросту больше негде.

Евгений Рудский, студент БНТУ:

Мы думали, как можно решить эту проблему, и пришли к тому, что можно построить самим велогараж, который будет вмещать все велосипеды студентов общежития. Мы делали разные проекты гаражей, рассматривали разные варианты и через некоторое время пришли к тому, что цилиндрическая форма – самая удобная для хранения велосипедов.

Реализовать свою идею энтузиасты-изобретатели смогли лишь спустя три года. Пришлось преодолеть много трудностей, прежде чем на одной из столичных улиц появился хранитель двухколесного транспорта. Финансовая проблема стала основной для студентов, и Женя Рудский боролся с ней на летних каникулах: парень работал официантом.

Евгений Рудский:

Гараж мы строили за деньги спонсорские и также приходилось вкладывать деньги свои, потому что суммы необходимой не хватало.

Новый велогараж разместился по адресу Копиевича, 7 и любезно может принять в гости сорок велосипедов. Евгений Рудский:

Чтобы поставить велосипед в наш гараж, нужно стать членом нашей организации и оплатить членский взнос, который составляет одну базовую величину в год. После этого просто получаешь карточку члена, который сможет открыть замок нашего гаража.

Иван Косовский, студент БНТУ:

Будем усовершенствовать крышу, покрытие будем менять. У нас электромеханический замок и сами соберем солнечную панель, купим аккумулятор и чтобы тут было автономно.