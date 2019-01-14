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Студенты БНТУ построили первый велогараж своими силами в Минске. Показываем, как он выглядит

14 января 2019 07:42
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Построить любой ценой! В Минске открылся первый велогараж, который студенты возвели своими силами. Инициатором проекта и идейным вдохновителем стал Евгений Рудский – пятикурсник БНТУ. Мотивы у такого желания просты: в общежитие ребятам нельзя проходить с велосипедом и хранить своего двухколесного друга попросту больше негде.   

Студенты БНТУ построили первый велогараж своими силами в Минске. Показываем, как он выглядит-1

Евгений Рудский, студент БНТУ:   
Мы думали, как можно решить эту проблему, и пришли к тому, что можно построить самим велогараж, который будет вмещать все велосипеды студентов общежития. Мы делали разные проекты гаражей, рассматривали разные варианты и через некоторое время пришли к тому, что цилиндрическая форма – самая удобная для хранения велосипедов.   

Студенты БНТУ построили первый велогараж своими силами в Минске. Показываем, как он выглядит-4

Реализовать свою идею энтузиасты-изобретатели смогли лишь спустя три года. Пришлось преодолеть много трудностей, прежде чем на одной из столичных улиц появился хранитель двухколесного транспорта. Финансовая проблема стала основной для студентов, и Женя Рудский боролся с ней на летних каникулах: парень работал официантом.    

Студенты БНТУ построили первый велогараж своими силами в Минске. Показываем, как он выглядит-7

Евгений Рудский:  
Гараж мы строили за деньги спонсорские и также приходилось вкладывать деньги свои, потому что суммы необходимой не хватало.  

Студенты БНТУ построили первый велогараж своими силами в Минске. Показываем, как он выглядит-10

Новый велогараж разместился по адресу Копиевича, 7 и любезно может принять в гости сорок велосипедов.  

Евгений Рудский:  
Чтобы поставить велосипед в наш гараж, нужно стать членом нашей организации и оплатить членский взнос, который составляет одну базовую величину в год. После этого просто получаешь карточку члена, который сможет открыть замок нашего гаража.   

Студенты БНТУ построили первый велогараж своими силами в Минске. Показываем, как он выглядит-13

Иван Косовский, студент БНТУ:   
Будем усовершенствовать крышу, покрытие будем менять. У нас электромеханический замок и сами соберем солнечную панель, купим аккумулятор и чтобы тут было автономно.   

Студенты БНТУ построили первый велогараж своими силами в Минске. Показываем, как он выглядит-16

Впрочем, на этом энтузиасты решили не останавливаться. В планах на следующий год – поиск финансирования для еще как минимум 10 подобных велогаражей в Минске. Запросы уже поступили из различных вузов.   

Студенты БНТУ построили первый велогараж своими силами в Минске. Показываем, как он выглядит-19

# Велосипед # общество # Евгений Рудский # Иван Косовский # Фотофакт # общество

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