Студенты Беларуси будут оплачивать обед в буфете и брать книги в библиотеке с помощью электронного билета

Новости Беларуси. Электронные билеты создают для белорусских школьников. Их разработкой занимаются в Национальной академии наук. По интеллектуальному документу можно будет оплатить обед в буфете и столовой или, например, взять книгу в библиотеке. Кроме того он позволит контролировать посещаемость.

Ожидается, что опробовать новинку в действии белорусские школьники смогут уже в 2013 году.

Их аналогами, электронными студенческими билетами, уже вовсю пользуются во многих вузах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.