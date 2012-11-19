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Студенты Беларуси будут оплачивать обед в буфете и брать книги в библиотеке с помощью электронного билета

19 ноября 2012 05:52
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Новости Беларуси. Электронные билеты создают для белорусских школьников. Их разработкой занимаются в Национальной академии наук. По интеллектуальному документу можно будет оплатить обед в буфете и столовой или, например, взять книгу в библиотеке. Кроме того он позволит контролировать посещаемость.

Ожидается, что опробовать новинку в действии белорусские школьники смогут уже в 2013 году.

Их аналогами, электронными студенческими билетами, уже вовсю пользуются во многих вузах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Студенты

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