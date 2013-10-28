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Студенты Академии искусств разрисовали подъезд дома в Минске

28 октября 2013 20:07
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Новости Беларуси. Из квартиры — на морское побережье. Студенты Академии искусств расписали подъезд 145-го дома по проспекту Независимости в Минске.

Несколько шагов по лестнице — и перед глазами открывается завораживающий вид на осенний парк. Красивое панно во всю стену юные художники содали по просьбе местных жителей.

Необычная композиция и мягкие пастельные тона сделали свое дело: кажется, что с картины на стене дует морской бриз. И не удивительно, что живописный пейзаж в подъезде столичной многоэтажки стал местной достопримечательностью, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Житель подъезда 145 дома по проспекту Независимости:
Такие вещи украшают подъезд, создают хорошее настроние — это не черные и темные краски. Мы, жители дома № 145, довольны хотя бы этим небольшим искусством.

# общество # Студенты

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