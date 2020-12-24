«Стреляли по танку из гранатомёта». Как проходят сборы на войсковом стрельбище Гожского полигона под Гродно?

Новости Беларуси. В эти дни на войсковом стрельбище Гожского полигона под Гродно не стихает стрельба. Там проходят сборы со специалистами батальона 6‑й отдельной гвардейской механизированной бригады: снайперами, пулеметчиками, гранатометчиками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Военнослужащие упражняются в меткости, в том числе и новобранцы осеннего призыва, которых уже распределили по специальностям. И теперь командиры приступили к обучению новоиспеченных бойцов тонкостям работы с оружием.

Им предстоит научиться не только поражать цель на расстоянии, но и освоить маскировку.

Роман Середюк, гранатометчик:

Стреляли сегодня по танку из гранатомета РПГ-7В. Два выстрела. Первый выстрел – было страшно, конечно, а ко второму спокойно уже относился. Понравилось. Отдачи никакой нет. Ничего страшного в этом нет.

Владислав Бас, командир роты:

Снайпер должен не только уметь стрелять, также он должен быть подготовленным в плане математическом, то есть он должен делать расчеты, оценивать обстановку и потом принимать решение.