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«Стреляли по танку из гранатомёта». Как проходят сборы на войсковом стрельбище Гожского полигона под Гродно?

24 декабря 2020 07:30
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Новости Беларуси. В эти дни на войсковом стрельбище Гожского полигона под Гродно не стихает стрельба. Там проходят сборы со специалистами батальона 6‑й отдельной гвардейской механизированной бригады: снайперами, пулеметчиками, гранатометчиками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Стреляли по танку из гранатомёта». Как проходят сборы на войсковом стрельбище Гожского полигона под Гродно?-1

Военнослужащие упражняются в меткости, в том числе и новобранцы осеннего призыва, которых уже распределили по специальностям. И теперь командиры приступили к обучению новоиспеченных бойцов тонкостям работы с оружием.

«Стреляли по танку из гранатомёта». Как проходят сборы на войсковом стрельбище Гожского полигона под Гродно?-4

Им предстоит научиться не только поражать цель на расстоянии, но и освоить маскировку.

«Стреляли по танку из гранатомёта». Как проходят сборы на войсковом стрельбище Гожского полигона под Гродно?-7

Роман Середюк, гранатометчик:
Стреляли сегодня по танку из гранатомета РПГ-7В. Два выстрела. Первый выстрел было страшно, конечно, а ко второму спокойно уже относился. Понравилось. Отдачи никакой нет. Ничего страшного в этом нет.

«Стреляли по танку из гранатомёта». Как проходят сборы на войсковом стрельбище Гожского полигона под Гродно?-10

«Стреляли по танку из гранатомёта». Как проходят сборы на войсковом стрельбище Гожского полигона под Гродно?-12

Владислав Бас, командир роты:
Снайпер должен не только уметь стрелять, также он должен быть подготовленным в плане математическом, то есть он должен делать расчеты, оценивать обстановку и потом принимать решение.

«Стреляли по танку из гранатомёта». Как проходят сборы на войсковом стрельбище Гожского полигона под Гродно?-15

По итогам сборов каждый военнослужащий получит необходимый багаж знаний и отработает комплекс нормативов по предметам боевой подготовки, что позволит приступить к выполнению задач по предназначению уже в составе подразделений.

# Военные учения # общество # Роман Середюк # Владислав Бас # Фотофакт

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