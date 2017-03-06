Страшно красивые: Минский зоопарк оригинально напомнил, что некрасивых женщин не бывает

Новости Беларуси. Минский зоопарк проводит конкурс среди своих питомцев, которые вряд ли ассоциируются с титулом «Мисс» и традиционно являются не самими очаровательными представительницами фауны.

В списке номинанток лягушка, гиена, паук, мурена, черепаха и летучая мышь.

Таким образом, в преддверии 8 марта организаторы конкурса очередной раз решили напомнить, что некрасивых женщин не бывает, и в каждой участнице постарались обозначить как можно больше положительных качеств.

Например, оказалось, что гиены – прекрасные мамы, а летучие мыши – очень приятные на ощупь.

Всего у зоопарка 7 номинанток. И все – дамы с неординарной внешностью, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.