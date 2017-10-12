«Стоп наркотики»: в Минске выбрали лучший студенческий социальный ролик о вреде наркомании

Участникам также предложили оценить работы коллег и выбрать наиболее удачную.

Студенты ВУЗов больше месяца готовили видео о профилактике наркомании. Победила команда БГУ.

Новости Беларуси. Масштабная акция «Стоп наркотики»: в Минске подвели итоги конкурса на лучший социальный ролик, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Участница:

Спорт – это прекрасная альтернатива наркотикам и другим вредным привычкам. Спорт сможет победить такую насущную проблему в нашем обществе.

Медики обеспокоены: наркомания молодеет.

Зависимости более тяжелые, да и появляются они быстрее. Правда, и успехи есть: по сравнению с 2016 годом несчастных случаев по причине передозировки стало вдвое меньше.