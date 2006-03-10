Более двухсот педагогов из Беларуси, России, Украины, Латвии и других стран приехали в Минск на научно-практическую конференцию.

Они познакомились с новыми игровыми методиками обучения чтению и письму детей, в том числе и ребят, имеющих психофизические отклонения. На конференции преподаватели рассказывали о чудесах: как малыш в 3 года начинает читать и считать до ста, как дети с психофизическими отклонениями поступают в гимназии, и там никто не догадывается о прежнем диагнозе. А еще о том, что школьника не заставляют сидеть смирно на уроках, а наоборот, призывают двигаться. Ведь только так, играя, ребенок может научиться всему. И учеба ему будет в радость. Николай Зайцев, автор игровых методик обучения детей (С.-Петербург):<В Беларуси игровые методики обучения начали использовать недавно. И это уже дало высокие результаты. Но тут же столкнулись с проблемой - общеобразовательная школа не способна принять в первый класс читающих и пишущих учеников. Такие дети вынуждены изучать 2-3 года уже освоенный материал... Вот так теряются таланты, подрывается здоровье детей, воспитывается отвращение к учебе>. На конференции педагоги пытались найти решение этого вопроса. Таблицы, картинки, кубики учат говорить, читать и даже петь детей с самыми серьезными заболеваниями. Педагоги по игровой методике занимаются с ребятами, официально признанными <необучаемыми>. На научно-практической конференции также обсуждалось и совместное обучение здоровых школьников и ребят с психофизическими отклонениями. Цель - добиться, чтобы у детей-инвалидов не было социальной изолированности.