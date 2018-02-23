Стоит ли ездить на отдых в жаркие страны зимой?

Новости Беларуси. Советы психолога Анны Мелешевич в программе «Большой завтрак».
Ирина Ромбальская, СТВ:
Февраль – какой-то особый месяц для депрессивных людей?
Анна Мелешевич, психолог:
Да. Потому что это – конец зимы. И зима – это такой непростой период, я считаю, вообще, для людей, потому что мы просыпаемся в тёмное время суток и засыпаем в тёмное время суток.
Сокращается день.
Мы получаем мало света, гормон мелатонин снижен. И, соответственно, в феврале уже получается мы в дефиците. Не просто так многие люди любят ездить отдыхать на море, на солнышко, чтоб погреться. Я считаю, это – правильно.
Ирина Ромбальская:
Не нарушаем режимы организма?
Анна Мелешевич:
Нет, совершенно не нарушаем. А, скорее, мне кажется, это – важно. Ездить, если хочется. И вы знаете, что зависимы от солнышка, то покупайте путёвку, улетайте на море, получайте лучи солнца.