Стоимость собаки-поводыря для белорусских слепых инвалидов - 20 тысяч долларов

Новости Минска. Можно поспорить, что единицы знают автора выражения «Один за всех, и все за одного». Не станем умничать и скажем сразу: первым это сказал Гомер. Кстати, автор бессмертных «Илиады» и «Одиссеи» был абсолютно слепым, и его фраза имела значение, далекое от того, которое вкладывали в него придурковатые мушкетеры.

«Черный квадрат» Малевича перед глазами всю жизнь. Но это не помеха для того, чтобы в беспросветной тьме увидеть яркие краски. Минчанин Павел Руденя не может отличить красный цвет от синего, желтый от зеленого. Потому что он даже не представляет, как они выглядят, в силу врожденной слепоты.

О том, как незрячий парень организовал у себя дома радио из допотопных деталей, знают многие. И спасибо тем, кто закрывает на «Местное радио» глаза. Пусть аудитория слушателей невелика: это жители нескольких улиц микрорайона Курасовщина, но ди-джей не унывает. Более того, Павел преуспевает.

Павел Руденя, радио DJ:

Получили мы премию Попова в специальной номинации, нам дали, больше, сказали, никому такой не дадут, в области русскоязычного вещания, она проходила в Сан-Франциско, это была онлайн-конференция, нам дали номинацию «За любовь к Радио».

Ценят Павла не только за океаном, но и на Родине. Периодически с отечественного небосклона в скромную двушку Павла опускаются наши звезды.

Павел Руденя, радио DJ:

В квартире перебывало много звезд, фактически вся звездная элита нашей белорусской эстрады.

Голос Рудени знают и в России. Слушатели радио всероссийского общества слепых с удовольствием знакомятся с гостями, которых Павел приглашает в свою белорусскую «студию». Скромные гонорары парень тратит на призы, которые разыгрывает на собственном радио. Раньше было сложнее.

Павел Руденя, радио DJ:

Играл в вагонах метро для того, чтобы покупать призы для радиослушателей тут, которые слушают, на местном радио, и так, для себя, чтобы денюжка была.

Удивительно, но темная жизнь слепого парня пестрее будней многих зрячих людей, которые порой не видят дальше носа и не выходят дальше порога своего дома.

Павел Руденя, радио DJ:

Фактически всегда хорошее настроение. Всегда позитив какой-то. Я путешествую по разным городам. У меня куча друзей везде. И в Витебске был, и в Полоцке, в Ноповолоцке, в Бресте, Могилеве, в Гродно, в Молодечно...

Кто из нас вот так может себе позволить путешествовать по стране? А представьте себе, что речь идет об инвалиде I группы, для которого в перечисленных городах всегда ночь. И для него города - это не архитектура, а звуки и друзья. Раньше Павел мечтал о собаке, которая стала бы ему не только другом, но и глазами.

СПРАВКА СТВ:

Первые центры по подготовке собак-поводырей появились во Франции и Германии в 1915 году. Поначалу такие школы занимались подготовкой поводырей для военнослужащих, которые утратили зрение во время Первой мировой войны. Не случайно именно в Берлине в 1980 годы благодарные немцы соорудили памятник собакам-поводырям.

Павел Руденя, радио DJ:

С собакой сейчас, наверное, сложно, потому что есть кот. Хотя, у меня есть знакомые, у которых и кот, и собака живут, они мирно там уживаются. Вообще, овчарок люблю.

Как правило, Павел добивается того и чего хочет, но вот собачий вопрос встал, словно кость в горле. Попробуем разобраться, почему.

Артур Косьянович, кинолог, специалист по подготовке собак-поводырей:

В Республике Беларусь на данный момент не существует школ по подготовке собак-поводырей и также законодательной базы.

К слову, подобных школ никогда и не было. Попытки отдельных доморощенных кинологов создать нечто подобное разбивались на стадии замысла. Как результат, сегодня в столице легче встретить на улице пони, нежели собаку поводыря.

Михаил Антоненко, заместитель председателя ОО «БелТИЗ»:

Наши партнеры, с которыми мы сотрудничаем, из Польши, Швеции, Германии, из других каких-то стран, обмениваемся информацией, как решается эта проблема у них, они говорят, что собака-поводырь достаточно широко используется.

Действительно, например, в США в среднем одна собака приходится на 12 инвалидов по зрению, в России - одна на 300. В Беларуси в конце 2011 года «БелТИЗ» провел опрос среди тотально незрячих людей: нужны ли им поводыри.

Михаил Антоненко, заместитель председателя ОО «БелТИЗ»:

Со всей Республики 34 человека реально пожелали иметь такую собаку. Возможно, этот список невелик, кто-то даже представления не имеет, что такое работать с собакой-проводником.

И это при том, что сейчас в Беларуси проживает около 20 тысяч инвалидов по зрению первой и второй группы. Около пятидесяти тысяч человек имеют инвалидность по зрению третьей группы. За что же наши люди так боятся собак?

Михаил Антоненко, заместитель председателя ОО «БелТИЗ»:

Человек должен любить животное, не использовать, как машину, это живое существо, во-вторых, у человека должны быть условия для содержания собаки. Это соответствующее место на жилплощади, деньги на питание собаки, на решение вопросов ветеринарии.

Действительно, содержать собаку удовольствие не только хлопотное, но и не из дешевых. Только траты на собачью еду составляют от 300 до 700 тысяч рублей в месяц. Если, конечно, не кормить собаку объедками с хозяйского стола. В некоторых европейских странах инвалидам по зрению несколько легче.

Артур Косьянович, кинолог, специалист по подготовке собак-поводырей:

Тем, кто держит собак-поводырей, инвалидам, выплачивается 2 пенсии. Одна на собаку, вторая - на инвалида, чтобы было удобнее содержать ее. У нас такого нет.

Кроме содержания, пес-поводырь должен активно и ежедневно использоваться.

Артур Косьянович, кинолог, специалист по подготовке собак-поводырей:

Собака может запомнить минимум до 150 маршрутов.

Итак, представьте себе, что в голове собаки заложено дрессировкой полторы сотни маршрутов. Например, дом-работа или почта-магазин, сберкасса-аптека и так далее. Если маршруты периодически не проходить, они стираются из памяти. А ведь мало кто себе представляет, во что обходится подготовка собаки-поводыря.

Минчане:

Ну, наверное, долларов 500. Деньги нужно затратить на ее обучение, как я понимаю, на человека, который ее будет обучать. Не все же собаки подойдут.

Ну, если котенка у нас соседка купила за 365 долларов, то, наверное, 500 долларов так точно. Ну, знаете, кому нужно, тот и возьмет. Только, где он их возьмет, эти деньги - другой вопрос.

Много... Долларов, наверное, 200. Ну, около миллиона, наверное, двух.

Вероятно, и ваши предположения находятся возле этих цифр. И как же сильно вы заблуждаетесь! На самом деле, цена пса-поводыря из питомника подмосковного города Купавна, с которым сотрудничает «БелТИЗ», равняется 20 тысячам долларов! А как вы думали? Это вам не «сидеть», «лежать», «дай лапу», «голос» и «фас»! Это почти два с половиной года жесточайшей выучки и тренинга. Может, не случайно собаки-поводыри живут в среднем на 5 лет меньше, нежели обычные псы…

Поэтому особенно приятно, что высокие технологии не обошли стороной и поводырей. «БелТИЗ» предлагает альтернативу: электронную собаку-поводыря. Инвалид приобретает смартфон по льготной цене (инвалид I группы получает за 20 % от стоимости, II группы - за 50 %) и устанавливает на него навигационную программу.

Сергей Мельник:

Для того чтобы ориентироваться в этой программе, придумана ориентация по часам. Если мы стоим на месте, наше лицо смотрит на 12 часов, спина - на 6, справа от нас - 3, слева - 9 часов.

Иначе говоря, текст, скажем, «Поворот к магазину 20 метров на 9 часов» означает, что человеку нужно повернуть налево и пройти 20 метров до необходимого пункта.

Павел Руденя, с которого мы, собственно, и начали нашу темную или, точнее, собачью историю, программой пока не пользовался. Однако не прочь познакомиться с ней и опробовать. Но все-таки главное, по его мнению, - это умение радоваться каждому мгновению жизни, пусть и беспросветной.

Павел Руденя, радио DJ:

Даю совет тем, кто, может быть, с ограниченными возможностями, чтобы не зацикливались на чем-то одном, чтобы двигались, шли вперед, ценили и любили жизнь, потому что один раз она дана, ее нужно прожить с достоинством.

Когда в следующий раз кто-то из вас скажет: «Жизнь тяжела», спросите себя: «По сравнению с чем? Или с кем?»

Если абсолютно слепой парень Павел Руденя живет в полном мраке без надежды увидеть однажды свою маму, сестру, собаку, и при этом любит жизнь, живет с достоинством, то как же должно быть стыдно нам впадать в уныние от бытовых неурядиц и проблем, сообщили в программе «Добро пожаловаться!» на СТВ.