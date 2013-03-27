Из-за холодной весны аисты променяли Беларусь на Израиль

Новости Беларуси. От холодной весны страдают птицы. Пернатые, которые уже вернулись к нам из теплых краев, пока не могут вить гнезда. Те же, кто еще в пути - скорректировали свой маршрут на Родину. Орнитологи сообщают, что аисты, летевшие в Беларусь, развернулись и направились в Израиль. На полпути передумали возвращаться и гуси. Сейчас они временно приземлились в Украине.

Однако, по словам специалистов, переживать по этому поводу не стоит: все пернатые вернутся домой, как только сойдет снег, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Затянувшаяся зима застала врасплох перелетных птиц, которые вернулись в Беларусь из теплых стран. Особенно сложно водоплавающим и аистам. Измождённые пернатые преодолели тысячи километров. И сейчас, когда им нужен корм для восстановления сил, в природе его попросту нет. Поля и луга покрыты снегом, а водоёмы всё ещё во власти льдов.

Зима — затянулась, но перелётные птицы об этом не знали. Белые аисты, измождённые длительными перелётами, стали жертвами погодных условий. Пищи — нет. Ведь поля покрыты снегом, безжизненны болота и каналы... Единственные островки спасения — свалки мусора.

На полигоне эти длинноногие птицы практически живут уже около двух недель. Сегодня их здесь - более трёх десятков. Работники коммунальной службы говорят: в своей жизни впервые видят, чтобы белые аисты питались на свалке. Но у птиц сейчас просто нет выбора, иначе - гибель.

Орнитологи в свою очередь констатируют: поздняя весна внесёт коррективы, не все пернатые выживут. Тяжелее всего аистам и мелким насекомоядным птицам. Им жизненно необходим корм, а в природе его пока нет.

Олег Кальченко, член Центрального совета общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны»:

Многие птицы не доживут. Но сильные выживут. Они просто попали в ситуацию. И они не могут знать, какая здесь погода. Часть птиц осталась где-то там, перелетев узкие проливы черноморские, в Турции пережидают каких-то хороших погодных условий.

Несмотря на то, что до апреля остаются считанные дни, большинство водоёмов всё ещё покрыты льдом. Поэтому водоплавающим птицам, в том числе прилетевшим с юга, разгуляться негде.

Кормиться и жить водоплавающие могут лишь на водоёмах с быстрым течением, у гидроэлектростанций или на прудах очистных сооружений. Но здесь даже зимующим крылатым непросто...

Теплых дней с нетерпением ожидают и перелётные птицы. К сожалению, эта весна для некоторых из них закончилась, так и не начавшись.