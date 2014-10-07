Стихийный рынок в подземном переходе в Серебрянке. Кто должен бороться с нелегалами?

Странная у нас экономика. За базар отвечают, а за рынок нет. Кто ответит за стихийный базар в микрорайоне Серебрянка, что в Минске, расскажет корреспондент СТВ Маргарита Прохорчик.

Эти люди живут под гнетом постоянного страха. При виде погонов они потеют и мечутся в поисках укрытия. Что странно, ночью — это добропорядочные законопослушные граждане, но вот с наступлением утра их сознание мутнеет и они, влекомые адреналином, идут на большую дорогу. Точнее, под большую дорогу. Речь идет о стихийных продавцах, которые облюбовали для своего серого бизнеса наиболее оживленные перекрестки столицы, в том числе и в микрорайоне Серебрянка.

Надежда, уборщица:

Я неоднократно обращалась в милицию. Я больше тратить нервы не буду.

Да, подобная серая торговля в подземных переходах прежде всего противна работникам метлы и швабры. Вечерами территория для уборки сродни помойке.

Надежда, уборщица:

Я против торговли в переходе, пусть идут на рынок, стоят там и торгуют. Постоянно грязный переход, мусорят с кукурузой и продуктами, бросают ящики и бутылки.

Но, опросив дедушек и бабушек, мы выяснили, что у них просто нет выбора, и дело даже не в деньгах за аренду.

Продавец на рынке:

Здесь нет возможности продавать. Мы вынуждены там продавать, потому что условий на рынке нет.

Как выяснилось, проблема заключается в нехватке рыночных мест. И председатель Ассоциации малого и среднего предпринимательства Сергей Балыкин считает, что в данном случае нужно бороться со стихийными рынками не запретительными методами, а просто расширить и создать новые установленные места для торговли. Но процент таких людей невелик, основную часть нелегалов составляют продавцы товаров, как для дома, так и для личного пользования. Для таких серых торговцев прибыль превыше всего. Судите сами, никакой арендной платы за место, никаких налогов, лепота да и только! Несложно подсчитать, что только от одного продавца вещами бюджет города мог бы пополниться примерно двумя миллионами рублей.

Продавец на рынке:

Они ни за что не платят: ни налог, ни аренду, а продают дешевле, а мы платим большие налоги. Налог у нас 2 миллиона и аренда почти 1 млн 900 тысяч. А торговли никакой из-за них, они нам цены перебивают. Люди сюда не идут, потому что можно дешевле все купить в переходе.

А теперь посмотрите, сколько таких продавцов. Их же по всему городу тысячи. Мэр города, Николай Ладутько отметил, что в белорусской столице насчитывается 25 мест, где собираются уличные торговцы-нелегалы. А сколько таких точек по всей Республике? Это значит, что сотни миллионов рублей уплывают мутным потоком мимо бюджета. Потом мы все ропщем на повышение цен на транспорт, хлеб, лекарства. Но ведь мы сами, купив у серого продавца маечку или тапочки, тем самым обокрали сами себя! В следующий раз, сетуя в поликлинике на ужасное оборудование или в детском саду на очереди, вспомните сколько раз вы покупали товары у уличных продавцов. Что интересно, в большинстве своем, на словах, мы все против подобного явления!

Прохожий:

Очень отрицательно, я не желаю, чтобы торговали в переходах. Они разводят беспорядки, за ними приходится убирать уборщице.

Мнение оказалось уж очень субъективным, страсти накалились и уборщица, которая изначально была против только продуктовой торговли в сердцах заявила.

Надежда, уборщица:

Я не могу зайти на рабочее место. Закрывайте эту торговлю и никаких торгашей здесь не должно быть.

Вот именно, не должно. Но что делать, если при виде сотрудников милиции серые продавцы разбегаются, словно зайцы в разные стороны, а как только опасность минует, они снова выходят на тропу нелегальной торговли.

Дмитрий Судиловский, пресс-офицер Ленинского РУВД г. Минска:

Принимаются все достаточные меры, чтобы пресечь и ликвидировать торговлю в неустановленных местах. В частности, участковые инспектора милиции путем обхода и осмотра своей территории, а также в ходе проведения специального комплекса мероприятий пресекают данные противоправные действия. За данное правонарушение предусмотрен штраф.

Со слов милиции, следует следующее: такого рода правонарушения имеют спонтанный характер, то есть, видя сотрудника милиции, торговать никто не будет, и наоборот, пользуясь его отсутствием, бизнес идет полным ходом и их уже не смущают положенные штрафы. В настоящее время за такую торговлю положен штраф от двух до пяти базовых величин. Если для старушек, торгующих петрушкой или грушами со своего подворья, — это серьезная сумма, то для тех, кто торгует одеждой, кофе или фруктами со Ждановичей — плевое дело. Поэтому планируется, что скоро штрафы возрастут. И составят от 5 до 10 базовых величин. Также есть предложение конфисковывать нелегальный товар.

Станут ли эти меры эффективными мы узнаем очень скоро. А пока, народ голосует кошельком. А то, что это мнимая выгода, понятно всем.