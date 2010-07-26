Статистическую декларацию теперь можно подать через Интернет

Подсистема создана в рамках программы «Электронная Беларусь». Сегодня она официально вступила в эксплуатацию в таможенных органах страны.

Новый способ регистрации сэкономит время и снизит расходы на посещение статистических центров, а также повысит оперативность, исключит технические ошибки, но главное — бумажный оборот.

Сегодня два предприятия уже отправили подобную отчетность. А с 29 июля воспользоваться этой услугой сможет каждый желающий — достаточно стать абонентом удостоверяющего центра таможенных органов.

Напомним, в республике уже около года действует электронная система декларирования экспорта и почти полгода — импорта.

Дмитрий Радивоник, начальник отдела информационных технологий и информационной безопасности государственного таможенного комитета:

Стояла задача создать наиболее благоприятные условия для субъектов хозяйствования с целью минимизации их временных и финансовых затрат, связанных с таможенными формальностями. То есть при использовании системы электронного декларирования товары не представляются в таможенные органы. А обмен между таможней и субъектом — исключительно в электронном виде, в виде электронных документов.