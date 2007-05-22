Стартовал летний призыв

Военкоматы и представители воинских частей Беларуси начинают отбор молодых людей на срочную военную службу и службу в резерве.Нынешним летом в Вооруженные Силы, погранвойска и другие воинские формирования Беларуси будут призваны около 10 тысяч солдат-срочников и 3 тысячи резервистов. Изучение и отбор завершится 29 июня, а отправка в войска молодого пополнения пройдёт с 16 по 31 июля. Установленный законодательством призыв проводятся в республике в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 11 апреля 2007 года.