Старость может быть в радость?

Как сделать жизнь пожилых минчан более достойной, а социальную помощь им максимально адресной - этот вопрос обсуждают столичные власти.

Среди первостепенных задач - повсеместное развитие в Минске безбарьерной среды, создание отделений медицинской реабилитации и расширение спектра социальной помощи на дому.

Сегодня в белорусской столице более 300 тысяч пенсионеров. Пятая часть их - а это 63 тысячи минчан - одиноки. Они нуждаются в поддержке государства. И не только в материальной. Больше всего пожилым людям необходима медицинская помощь и обычный уход. Как днем, так и ночью. А заботливых в столице рук не хватает.

Частично решить эту проблему могут так называемые отделения реабилитации и сестринского ухода на базе медицинских учреждений. Специалисты уже продумывают возможности их создания. Продлить жизнь пожилого человека - на это направлена сегодня медицина столицы. Под наблюдением врачей находятся 76% минчан пенсионного возраста. В столичных учреждениях здравоохранения работает 30 гериатрических кабинетов, на базе 14-ой столичной поликлиники создан гериарический центр.

За минувший год для инвалидов появились новые пандусы. Ведется работа по закупке низкозольного общественного транспорта. А еще, считают специалисты, назрела необходимость создания социального такси. Несколько лет назад за подобный извоз бралась коммерческая организация - не получилось. Теперь создание его решено поручить государственным структурам.

В Министерстве труда и социальной защиты уверены - у столицы в плане реабилитации инвалидов есть резерв. Председатель Мингорисполкома Михаил Павлов заявил, что бюрократизма и волокиты в вопросах социальной помощи пожилым быть не должно.

В столице есть все возможности, чтобы поддержать людей, нуждающихся в помощи государства. Столичный градоначальник предлагает подумать о создании специального благотворительного фонда при городском Комитете социальной поддержки населения. Сегодня много обеспеченных людей, которые могут и хотят помочь пожилым людям.

Помогать пенсионерам сегодня должны и организации, в которых они некогда трудились. За счет столичных предприятий материальную помощь в минувшем году получили более шести тысяч пожилых минчан.

Республиканская программа по социальной поддержке пожилых людей, рассчитанная на 2006-2010 годы, набирает обороты. Минск тому может служить ярким примером.