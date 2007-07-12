Сесть за руль никогда не поздно!

Лилия Залеская о водительском удостоверении мечтала всю жизнь. Но как всегда не хватало времени: работа да семейные заботы.

Выйдя на пенсию, отважная женщина не изменила мечте и получила права. В школе вождения временами давала фору даже молодым соседям по парте и в результате заслуженно получила водительское удостоверение. В 78 лет.

Не в пример большинству сверстников Залесские на дачу путешествуют своим транспортом. Пример Лилии Яковлевны показателен ведь и в Госавтоинспекции считают, что возраст не преграда для получения водительского удостоверения.

Кстати, Лилия вождению в школе обучалось в одной группе со своей 62-летней дочерью и 59-тилетней племянницей. Так что на три приятные дамы-водителя на дорогах Гомельщины стало больше.