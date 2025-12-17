Наталья Геро: поколение зумеров – это цифровые аборигены

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Наталья Геро, заведующий сектором «Планета» Центра дополнительного образования «Альтернатива» Института повышения квалификации и переподготовки БГПУ им. М.Танка:

Мы понимаем, что поколение, особенно поколение зумеров, – это все-таки цифровые аборигены, которые не просто умеют пользоваться технологиями.

Мы как система образования говорим об альфах и о том, как их обучать, о том, что нужна продуктивная система образования. Но это все будущее. Мы сейчас говорим о том, что психологи сейчас очень актуальны как раз по той причине, что это поколение, о котором мы говорим, которое будет формировать будущее наших детей, они эмпатичны, они социально ориентированы больше, чем предыдущее поколение нас, миллениалов, потому что, конечно, они проживают в условиях комфортных. Это есть, это отрицать нельзя.

Но если исходить из того, что я вижу, а я в своей профессиональной деятельности много лет работаю – и плотно как раз с людьми такого возраста. Вы знаете, я вижу, что те люди, которые рядом, которые будут строить будущее для наших детей, они мне нравятся. Если мы говорим про потребление, то я вижу разумное потребление у большинства. Я вижу, что они ценят и понимают.