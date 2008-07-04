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Старейшая жительница Беларуси отметила очередной день рождения – 119 лет

04 июля 2008 17:00
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Если верить документам, Анна Рагель родилась 4 июля 1889 года.

В молодости Анна Павловна была рослой и сильной женщиной. Родилась  в крестьянской семье, никогда не боялась работы. Какой бы трудной она не была Может, поэтому и дожила до своих лет.  

На пенсию она вышла в 76 лет. Теперь о своей долгой жизни ровесница Анны Ахматовой помнит не много – собственную свадьбу, гражданскую и отечественную войны, работу в кузнице и смерть мужа. Пережила его на 28 лет.

Любовь Рагель – младшая из 4-х детей Анны Павловны - уже сама пенсионерка. О матери говорит с уважением и любовью. В их роду  она - первая и пока единственная долгожительница.

По версии книги Рекордов Гиннесов, титул главной долгожительницы планеты сейчас носит 114-летняя японка. У белорусских  пенсионеров есть шанс "подвинуть" рекордсменку. Например, только в Молодечно около трехсот человек  уже переступили девяностолетний рубеж и восемь отметили вековой юбилей.

Всего же в нашей стране век пережили около 700 человек. Среди белорусов почтенного возраста большинство   представительниц слабого пола: всего 85 мужчин и 539 женщин. А в возрастной группе старше 110 лет – и вовсе только женщины. Но Анна Рагель ни одной из них сдавать лидерство пока не собирается. 

В сто девятнадцатый день рождения Анну Ивановну поздравили и районные власти. Выделили материальную помощь. Но сама долгожительница счастье видит не в деньгах, а в трудолюбии и бескорыстной доброте к людям.

# общество

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