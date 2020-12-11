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«Стараемся никого не огорчить, а принести только радость». Минская область завершает подготовку к новогодним праздникам

11 декабря 2020 16:13
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Новости Беларуси. В Минской области завершается подготовка к предстоящим праздникам, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В 2020 году новогодние елки появились на площадях не только райцентров, но и крупных сельских населенных пунктов.

«Стараемся никого не огорчить, а принести только радость». Минская область завершает подготовку к новогодним праздникам-1

Елку впервые установили в Плещеницах Логойского района. Дерево высотой 15 метров украсили гирляндами и шарами. А вот в Логойске центральную елку пока не украсили. Сейчас этим занимаются специалисты. Вскоре еще два символа праздников появятся на улицах Минского и Гайненского шоссе. Центральные части города также украшены праздничными гирляндами.

«Стараемся никого не огорчить, а принести только радость». Минская область завершает подготовку к новогодним праздникам-3

Николай Гавель, заместитель начальника управления архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Логойского райисполкома:
Создана комиссия, которая будет оценивать украшения административных зданий и прилегающих территорий предприятий и организаций района. До 15 числа, в соответствии с распоряжением председателя, предприятиями и организациями района будет осуществлено украшение фасадов зданий и прилегающей территории.

«Стараемся никого не огорчить, а принести только радость». Минская область завершает подготовку к новогодним праздникам-5

Почувствовать атмосферу праздника помогут мероприятия. На базе Логойского дома ремесел разместится мастерская народного Деда Мороза Зюзи. 28 декабря для одаренных детей состоится благотворительное театрализованное представление.

«Стараемся никого не огорчить, а принести только радость». Минская область завершает подготовку к новогодним праздникам-7

Елена Селицкая, начальник отдела Логойского райисполкома:
Мы готовимся к встрече Нового года, к новогодней ночи. Артисты Логойского центра культуры в вооружении. Будем смотреть, то ли это видеоформат, то ли это будет живое выступление с часа до трех в новогоднюю ночь. Поэтому мы трудимся, украшаемся, готовимся. Закупаем иллюминацию, готовим подарки для детей, стараемся никого не огорчить, а принести только радость.

«Стараемся никого не огорчить, а принести только радость». Минская область завершает подготовку к новогодним праздникам-9

На всех мероприятиях будет действовать обязательный масочный режим. Кстати, порадует местных жителей и рождественский базар. Он состоится 25 декабря в Плещеницах и Логойске.

# Новый год

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