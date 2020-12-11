«Стараемся никого не огорчить, а принести только радость». Минская область завершает подготовку к новогодним праздникам

Новости Беларуси. В Минской области завершается подготовка к предстоящим праздникам, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В 2020 году новогодние елки появились на площадях не только райцентров, но и крупных сельских населенных пунктов.

Елку впервые установили в Плещеницах Логойского района. Дерево высотой 15 метров украсили гирляндами и шарами. А вот в Логойске центральную елку пока не украсили. Сейчас этим занимаются специалисты. Вскоре еще два символа праздников появятся на улицах Минского и Гайненского шоссе. Центральные части города также украшены праздничными гирляндами.

Николай Гавель, заместитель начальника управления архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Логойского райисполкома:

Создана комиссия, которая будет оценивать украшения административных зданий и прилегающих территорий предприятий и организаций района. До 15 числа, в соответствии с распоряжением председателя, предприятиями и организациями района будет осуществлено украшение фасадов зданий и прилегающей территории.

Почувствовать атмосферу праздника помогут мероприятия. На базе Логойского дома ремесел разместится мастерская народного Деда Мороза Зюзи. 28 декабря для одаренных детей состоится благотворительное театрализованное представление.

Елена Селицкая, начальник отдела Логойского райисполкома:

Мы готовимся к встрече Нового года, к новогодней ночи. Артисты Логойского центра культуры в вооружении. Будем смотреть, то ли это видеоформат, то ли это будет живое выступление с часа до трех в новогоднюю ночь. Поэтому мы трудимся, украшаемся, готовимся. Закупаем иллюминацию, готовим подарки для детей, стараемся никого не огорчить, а принести только радость.