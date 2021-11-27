Станислав Соловей: когда выпадает первый снег, случается множество как мелких, так и серьёзных ДТП

Новости Беларуси. Внимание, на дороге может быть скользко. Это уж точно должны знать и помнить автовладельцы. Кто подзабыл, тому напомнят сотрудники ГАИ. В Беларуси стартовала республиканская акция «Зимние шины – безопасность для машины!», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.‎ Тянуть резину больше нельзя – «переобуть» свой автомобиль нужно до 1 декабря.

Станислав Соловей, начальник отделения главного управления ГАИ МВД Беларуси:

К сожалению, мы видим каждый год, когда выпадает первый снег, случается множество как мелких, так и серьезных происшествий. В большинстве случаев это связано с тем, что водители не успели «переобуть» свой автомобиль. Также необходимо позаботиться о том, чтобы на осях автомобиля были одинаковые шины, с одинаковой величиной протектора. Это особенно важно в тех моментах, когда водитель где-то, например, попытается затормозить, и торможение будет неравномерным, и автомобиль может занести.

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