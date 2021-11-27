«Переобуть» свой автомобиль нужно до 1 декабря. Рассказываем, что может быть, если не сделать это вовремя

Новости Беларуси. Внимание, на дороге может быть скользко. Это уж точно должны знать и помнить автовладельцы. Кто подзабыл, тому напомнят сотрудники ГАИ. В Беларуси стартовала республиканская акция «Зимние шины – безопасность для машины», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.‎ Тянуть резину больше нельзя – «переобуть» свой автомобиль нужно до 1 декабря. Как не попасть на штраф и что нужно помнить при выборе автомастерской, знает Вероника Кудринецкая.

Вероника Кудринецкая, корреспондент:

В году есть период, которого с нетерпением ждут работники шиномонтажей и о котором с ужасом думает каждый автовладелец. Это первые осенние заморозки, когда ночью температура опускается ниже нуля и на дорогах образуется гололед. Как следствие – город «краснеет» от пробок, множество аварий, а в автомастерских огромные очереди. По статистике «день жестянщика», именно так в народе называют всплеск аварий из-за резкого похолодания, наступает в середине ноября. И дело не только в резине. Зачастую водители просто не успевают перестроиться на зимний режим вождения, когда дистанцию нужно увеличивать, а скорость – снижать. Когда же переобуваться с лета на зиму, каждый водитель решает сам. Но такое право выбора действует только до 1 декабря. Потом в силу вступает требование закона. «Необходимо сделать это заранее». ГАИ напоминает о важности «переобуться» в зимние шины.

О разнице между зимней и летней резиной лучше всего знают работники шиномонтажей. В разгар холодного сезона здесь действительно горячо. Говорят, отправной точкой для большинства водителей становится именно первый снег. Те, кто этот момент пропустили, зачастую едут уже не на шиномонтаж, а на кузовное СТО. И вроде понятно все как дважды два: летняя резина просто дубеет на холоде и уже не цепляется за асфальт. И нет никакой «всесезонки» – все это происки маркетологов. А вот в выборе зимних шин можно опираться уже на собственные предпочтения. Летняя резина дубеет на холоде и не цепляется за асфальт. Какие шины выбрать для автомобиля? Подробнее здесь.