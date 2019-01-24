Таможенные пошлины и распределение ввозных пошлин. Состоялась встреча Президента Беларуси и председателя ГТК

Новости Беларуси. Таможенные органы Беларуси за 2018 год на треть увеличили прирост платежей в госбюджет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такая информация прозвучала 24 января в ходе встречи Президента с председателем Государственного таможенного комитета.

Благодаря работе этого ведомства в 2018 году казна пополнилась на 4,6 миллиарда долларов. Эта сумма включает в себя НДС, акцизы, ввозные и вывозные таможенные пошлины, в том числе и те, которые перечисляем в бюджет ЕАЭС. Речь идет о почти 600 миллионов долларов. После распределения между всеми участниками союза в нашу страну возвращается лишь 77 миллионов долларов. Александр Лукашенко отметил, что справедливость распределения ввозных таможенных пошлин между союзниками – один из самых чувствительных моментов на сегодняшний день.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Чувствительно ли то, что мы поделились тогда с Арменией и Кыргызстаном при вступлении в ЕврАзЭС своими ввозными таможенными пошлинами? В этом году этот срок заканчивается. Какой объем мы теряли (таможенных пошлин) и какой объем мы можем получить, когда закончится период поддержки этих государств? Сможем ли мы в дальнейшем оказывать такую поддержку Кыргызстану и Армении? Надо говорить откровенно: они позже вступали в наш союз, у них проблем было больше, да и проблем в экономике хватало. Поэтому отпихнуться от них просто так нельзя, но ясность надо внести в этот вопрос, поскольку он будет в середине года обсуждаться на уровне глав государств.

Юрий Сенько после встречи с Александром Лукашенко поделился с журналистами успехами белорусских таможенников в правоохранительной деятельности. Так, в 2018 году возбудили 130 уголовных дел по факту незаконного перемещения наркотиков. Психотропы в крупных объемах, в основном, шли транзитом через Беларусь, однако благодаря таможенникам места назначения – Российской Федерации – не достигали.