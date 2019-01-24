Таможенные пошлины и распределение ввозных пошлин. Состоялась встреча Президента Беларуси и председателя ГТК
Новости Беларуси. Таможенные органы Беларуси за 2018 год на треть увеличили прирост платежей в госбюджет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такая информация прозвучала 24 января в ходе встречи Президента с председателем Государственного таможенного комитета.
Благодаря работе этого ведомства в 2018 году казна пополнилась на 4,6 миллиарда долларов. Эта сумма включает в себя НДС, акцизы, ввозные и вывозные таможенные пошлины, в том числе и те, которые перечисляем в бюджет ЕАЭС. Речь идет о почти 600 миллионов долларов. После распределения между всеми участниками союза в нашу страну возвращается лишь 77 миллионов долларов.
Александр Лукашенко отметил, что справедливость распределения ввозных таможенных пошлин между союзниками – один из самых чувствительных моментов на сегодняшний день.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Чувствительно ли то, что мы поделились тогда с Арменией и Кыргызстаном при вступлении в ЕврАзЭС своими ввозными таможенными пошлинами? В этом году этот срок заканчивается. Какой объем мы теряли (таможенных пошлин) и какой объем мы можем получить, когда закончится период поддержки этих государств? Сможем ли мы в дальнейшем оказывать такую поддержку Кыргызстану и Армении?
Надо говорить откровенно: они позже вступали в наш союз, у них проблем было больше, да и проблем в экономике хватало. Поэтому отпихнуться от них просто так нельзя, но ясность надо внести в этот вопрос, поскольку он будет в середине года обсуждаться на уровне глав государств.
Юрий Сенько после встречи с Александром Лукашенко поделился с журналистами успехами белорусских таможенников в правоохранительной деятельности.
Так, в 2018 году возбудили 130 уголовных дел по факту незаконного перемещения наркотиков. Психотропы в крупных объемах, в основном, шли транзитом через Беларусь, однако благодаря таможенникам места назначения – Российской Федерации – не достигали.
Юрий Сенько, председатель Государственного таможенного комитета Беларуси:
Мы на сегодняшний день обеспечиваем безопасность на внешних контурах Союзного государства, Евразийского экономического союза. Поэтому каждая страна должна в своей части четко выполнять задачи.
Мы продолжаем работать над тем, чтобы качество нашей работы было намного выше, в том числе за счет технического переоснащения.
Также было доложено главе государства, что буквально в апреле-мае текущего года, перед II Европейскими играми, мы получим в качестве международной технической помощи оборудование на 12,5 миллионов долларов США, которое будет распределено по пограничным пунктам таможенного оформления на предмет упрощения проведения тех контрольных формальностей, которые сегодня проводят должностные лица таможенной службы.
В целом же белорусская таможня развивается динамично и согласно всем веяниям времени, успешно внедряются информационные технологии. В преддверии II Европейских игр существенно обновляется техническое оснащение. В 2019 году начнется модернизация крупных пунктов пропуска на границе с Литвой и Польшей.