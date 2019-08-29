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В Беларуси осталось убрать 2,5 % площадей зерновых

29 августа 2019 06:25
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Новости Беларуси. В Беларуси осталось убрать 2,5 % площадей зерновых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Позади у аграриев уже более чем 2 млн га. Самый большой намолот по-прежнему в Минской области. В числе лидеров также Брестская и Гродненская.

В Беларуси осталось убрать 2,5 % площадей зерновых -1

На 90 % выполнен план поставок зерна в счет госзаказа. Дальнейшей его заготовки не препятствует даже погода. Установившееся в стране тепло благоприятно как для скорейшего завершения уборки зерновых, так и для предстоящего сева.

Сухие погодные условия в ближайшее время сохранятся. А сегодня, 29 августа, по юго-западу Беларуси и вовсе ожидается до +31°С.

В Беларуси осталось убрать 2,5 % площадей зерновых -4

# Уборочная кампания # общество # Фотофакт

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