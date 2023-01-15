Сроки приближаются к вечности. Побывали на самых крупных долгостроях в Минске. Когда ситуация изменится?

Новости Беларуси. Ну, строительство, будь-то в политике или в любой другой сфере, – это дело сложные и не быстрое, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Посмотрите, только на Саграда Фамилия. Работы по возведению Собора идут больше 100 лет. Вот недавно несколько центральных башен отреставрировали, но еще строить и строить, как говорится. Творение Гауди, пожалуй, самый известный в мире долгострой. Ну, еще и самый красивый, наверное.

Незавершенных строительных объектов хватает и в Беларуси. Больше 1 000. И самое обидное, что в числе аутсайдеров жилые дома. Конечно, по размаху и красоте с Саграда Фамилия они не сравнятся. Но вот по срокам приближаются к вечности. На стройках, сроки которых перешагнули все мыслимые и немыслимые сроки, побывал Константин Герцев и проверил, что нам стоит дом построить. Долгострой на улице Шаранговича

Сроки так тянулись, информации никакой не давали. То есть застройщик как-то работает не ахти. То есть если бы кто-то со своих знакомых бы строился, не советовала бы.

Краткий, но вполне емкий отзыв о качестве работ одного из ведущих застройщиков Минска. Жители этого долгостроя на улице Шаранговича год бились за ключи от собственных квартир. Котлован выкопали еще в начале 2021-го, и сразу череда приостановок. Ближе к лету дело сдвинулось с мертвой точки. «Еще чуть-чуть, и в апреле будем перерезать ленту» – заговорили в офисе компании.

Валентина Мурашко, жительница долгостроя:

Нам гарантировали, что переводите детей в сады, в школы – все будет.

Юлия Канарская, жительница долгостроя:

Один в четвертом, другой в третьем, один заканчивает в два часа, другая – чуть позже. Приходилось забирать одного ребенка, делать уроки, в машине сидеть, дожидаясь второго.

Сдачу дома сначала перенесли на сентябрь, а потом и на ноябрь 2022-го. При этом объяснить причину срыва сроков дольщикам, большинство из которых многодетные, застройщик не удосуживался. Сплошные отписки с указанием процента выполненных работ.

Валентина Мурашко:

Изначально говорили, что весь материал для дома куплен, все есть. Потом, когда произошло… Поднялся, я так помню, доллар или что-то с ценами поднялось. И они сказали, что из-за финансирования. Якобы материал подорожал, мы не можем нигде закупить. Хотя как стыкуется то, что «мы все купили для дома» и «материал подорожал, мы не можем закупить» – у меня тоже вопрос.

В Минстрое разводят руками. Каждое юр- и физлицо, претендующее на звание «застройщик», проходит аттестацию, в том числе и на финансовую состоятельность. Но цифры статистики неумолимы, на эту минуту в Беларуси более 2 000 долгостроев. Правда, еще в начале 2021-го их было порядка 4 500.

Александр Шваюнов, заместитель министра архитектуры и строительства Беларуси:

Хотелось бы больше сократить это количество. Но мы должны понимать, что в эти объекты в свое время были вложены денежные средства, в том числе и государственные денежные средства. Поэтому мы должны подходить индивидуально к каждому объекту и предусматривать мероприятия наиболее эффективные для вовлечения этих объектов в хозяйственный оборот.

Что происходит в ЖК Smart на пересечении проспектов Жукова и Дзержинского? Возглавляет топ столица: 19 многоквартирных долгостроев. Самые известные дома на Купревича, Жуковского и Карастояновой, а также Корабль в Петровских верфях – все от государственных застройщиков. Среди коммерческих по количеству переносов лидирует, по традиции, ЖК «Минск Мир».

Константин Герцев, корреспондент:

Пожалуй, самый проблематичный жилой комплекс в Минске – Smart на пересечении проспектов Жукова и Дзержинского. Стройка здесь началась еще в конце 2019-го, но на данный момент не сдана и вторая очередь, а третья даже не появилась из котлована. Как выяснилось, причина все та же – отсутствие финансирования. Подрядчик винит заказчика в том, что тот не доплатил. Тот, в свою очередь, утверждает, что перевел средств больше, чем договаривались на старте. Кто прав, кто виноват – решит экономический суд. Но, по факту, страдают обычные дольщики. Органы следствия оценили ущерб в сумму более 1 000 базовых величин.

Около еще одного известного столичного экс-долгостроя – ЖК «Лазурит» – намедни мы встретились с экспертом по недвижимости Максимом Кламером. На онлайн-просторах он ежедневно делится со своим подписчикам хитростями и лайфхаками успешного выбора квадратных метров. По его мнению, стройка – то же казино.

Максим Кламер, эксперт по недвижимости, блогер:

Дольщики – это соинвесторы. То есть они вносят свою часть, чтобы стройка закончилась. Все инвесторы понимают, что инвестиции – это риски. И когда мы вносим часть в стройку, мы понимаем, что мы отвечаем за эти же риски. Когда стройка не достраивается, человек странно, что разочаровывается. Он должен был понимать, что я вношу часть в стройку, и она может недостроиться. Потому что потом начинаются всякие обидные истории, что я думал, я хотел, мне обещали, что тут будет комплекс с садиком, со школой. А тут ничего нет, собственно.

Новые застройщики ЖК «Грушевский Посад»: в марте будем заселять Не оправдались ожидания и у дольщиков столичного жилого комплекса «Грушевский Посад». Из-за недостатка финансирования в 2020-м строительство даже замораживали, возбуждали и уголовное дело. Потерпевшими признали более 400 человек. Сегодня застройщик – государственное предприятие, первую и вторую секции третьего дома планируют сдать уже к концу этого месяца.

Сергей Козлов, главный инженер:

Была компания проектного института, которая здесь, непосредственно на объекте, изучала, можно ли эксплуатировать здание, потому что оно стояло практически года полтора, наверное, два. Были выданы проектные решения. И мы эти проектные решения сейчас реализовываем. В марте уже будем заселять первых собственников квартир.

В Минске на начало года 16 домов в стадии долгостроя, 12 из которых планируют сдать в эксплуатацию в первом квартале. Но, если с жилым фондом ситуация еще куда ни шло, то по другим позициям проблем более чем предостаточно.

Максим Кламер:

Если мы говорим про коммерческую часть, то она как стояла, так и стоит. «Магнит Минска» на «Борисовском тракте» – сколько себя помню, как приехал в Минск, стоял. И до сих пор стоит. Там сложнее найти инвестора, там сложнее найти людей, которые за это возьмутся. На аукцион объекты выставляют, но их никто не покупает. Оно и понятно. У нас и так в последнее время с коммерческой недвижимостью, уже сданной, есть вопросы. Нужно найти арендатора туда, а арендаторов не так много.

По оценке Минстроя, в этом году количество долгостроев по стране должно сократиться минимум на 800 объектов. Что это будет: продажа на аукционе, снос или смена заказчика – прерогатива местных органов власти.