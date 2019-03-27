«Среди ночи могли позвонить дети, что маме плохо, ни разу не отказывала». Как работает переводчик жестового языка

Лариса Евгеньевна всю свою жизнь общается с мамой на языке жестов. Её родители лишены слуха. То, что она станет сурдопереводчиком, было предрешено судьбой. Лариса Рабощук, переводчик жестового языка:

Я старшая была в семье, но вся ответственность лежала на мне, где-то что-то перевести. Потом, когда я закончила школу, я поступала в театральный институт, ну конечно, не поступила по тем временам. И мамина приятельница тогда работала во Дворце культуры, она сказала: «Ты же прирождённый переводчик».

Творческая натура и темперамент взяли своё, и вот уже 30 лет Лариса Евгеньевна работает в Республиканском Дворце Культуры имени Н.Ф. Шарко, ставит красивые сценические жесты для молодёжных мюзиклов в музыкально-пластическом театре. Она помогает быть услышанным, тонко чувствует людей и понимает их без слов.

Лариса Рабощук:

Сама работа очень интересная, она затрагивает все жизненные вопросы. Всё, с чем сталкивается нормальный слышащий человек, также сталкивается и не слышащий. Мы живём с ними реально, как члены семьи. Поженились, родились у них дети и всю жизнь с ними проживаешь.

Обучиться искусству «жонглировать словами» на курсах можно, утверждает наша героиня, но придать эмоциональный окрас сказанному – признак мастерства. Ведь прямой перевод – это всего лишь набор слов. Сложить предложения в грамотное выразительное сообщение и в буквальном смысле «объяснить на пальцах» под силу, как показывает практика, лишь выходцам из слабослышащих семей. Залог успеха – постоянное общение с носителем «языка». Лариса Рабощук:

Жестов намного меньше, чем слов в русском языке, соответственно, многие слова они сами себе создают, а мы у них берём. Конечно, есть более сложные политические, экономические термины, здесь уже наша задача – популяризовать этот жест.

Общаться приходится много и не всегда по приятным поводам. Лариса Рабощук:

Больному надо было сказать о смертельной болезни, у неё уже была 4 стадия онкологии, открытым текстом мы не говорили. Это очень тяжело. Среди ночи могла позвонить милиция, могли позвонить дети, что маме плохо или скандал какой-то, ни разу не отказывала.

С появлением гаджетов и доступного Интернета людям с нарушением слуха стало проще коммуницировать. Сегодня, благодаря специализированному круглосуточному центру, они могут беспрепятственно вызвать себе скорую помощь или заказать доставку еды на дом, точнее за них это сделает переводчик, получив сообщение о просьбе. Но для полноценной жизни и самореализации слабослышащим людям этого всё же недостаточно, считает Лариса Евгеньевна.

Лариса Рабощук:

Открыть бы курсы ещё дополнительно в вузах для глухих, чтобы они получали не только рабочие специальности, как у нас есть колледж электроники. Они заканчивают, получают специальность программиста. Мест не хватает: слышащие не хотят их брать. Надо переломить вот этот стереотип.