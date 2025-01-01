Сразу пять детей родились в Беларуси в первые пять минут 2025-го

За первые пять минут нового года семья белорусов пополнилась сразу пятью младенцами. Это уже традиция – пристально следить за тем, кто стал родителями в ночь, полную праздника. Первенец 2025-го – мальчик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он четвертый ребенок в семье. Роды принимали в Лидской центральной районной больнице.

В это же время в ноль часов и одну минуту в Витебском областном родильном доме появилась на свет малышка весом 3 килограмма 740 граммов и ростом 51 сантиметр. А в минском роддоме также девочка. Представительницы женского пола явно в большинстве, поскольку и во вторую минуту года малышка родилась в Гродненском областном клиническом перинатальной центре. А когда на часах было пять минут первого, роды приняли в Витебске. У женщины родилась дочь, которая стала у нее седьмым ребенком. Это заслуживает уважения. Впрочем, каждая новая жизнь – это радость для страны. Счастливые семьи, для которых теперь Новый год – двойной праздник, обязательно поздравят еще до выписки рожениц. В их палаты с подарками по доброй белорусской традиции придут представители власти и общественных объединений.