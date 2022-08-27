В Лиде прошло «Посвящение в первоклассники» для детей сотрудников органов внутренних дел Гродненской области

Новости Беларуси. Бесплатные аттракционы, праздник с подарками и развлечениями. Так в Лиде прошло «Посвящение в первоклассники» для детей сотрудников органов внутренних дел Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На входе в парк маленьким гостям раздавали специальные значки и шарики разных цветов, приглашали к центральной площадке с импровизированной сценой. На аллелях парка гуляли ростовые куклы, которые с удовольствием общались и фотографировались с героями дня.

Аттракционы для без пяти минут первоклассников работали бесплатно. Самый волнительный момент – ребятам вручили свидетельства первоклассника и подарки от УВД облисполкома.

Андрей Бакач, временно исполняющий обязанности начальника управления внутренних дел Гродненского облисполкома:

Деткам вручены свидетельства первоклассников, памятные подарки. В том числе организована культурная программа, в рамках которой сотрудники Госавтоинспекции еще раз напомнят детям о необходимости соблюдения правил дорожного движения и быть внимательным на уличной дорожной сети. Хотелось бы пожелать нашим первоклассникам уверенности в завтрашнем дне, успехов. Ни в коем случае не останавливаться на достигнутом, а идти только вперед. А родителям, традиционно, терпения, терпения и еще раз терпения.