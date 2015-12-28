«Спустя пятнадцать, я как в первый... С таким же трепетом люблю» - телеведущая Нина Богданова поздравил СТВ с 15-летием

Нина Богданова:

Я помню чудное мгновение,

Крутой вираж в моей судьбе.

Ого! Вот это проведение -

Попала в штат на СТВ!

Пятнадцать??? Правда??? Я не верю!

Так мало лет - так много дел!

С каким размахом в ТВ-СФЕРЕ

Родной канал мой преуспел!

Переплелись телепроекты

С моею жизнью на все сто...

Телевершина..СЪЁМКИ..ДЕТИ...

И даже первое ЖИЛЬЁ!

Ах, СТВ, тебе 15!

Мне вдвое больше, не секрет:-)

И я хочу тебе признаться,

Ты в моей жизни - яркий свет!

И я иду по жизни смело,

По освещенному пути,

СПАСИБО, Друг мой! С юбилеем!

Увидимся на двадцати!

Постскриптум. Просто для проформы?

Нет. Правда. Сердцем говорю!

Спустя пятнадцать, я как в первый...

С таким же трепетом люблю!