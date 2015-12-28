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«Спустя пятнадцать, я как в первый... С таким же трепетом люблю» - телеведущая Нина Богданова поздравил СТВ с 15-летием

28 декабря 2015 14:54
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Нина Богданова:
Я помню чудное мгновение,
Крутой вираж в моей судьбе.
Ого! Вот это проведение -
Попала в штат на СТВ!
Пятнадцать??? Правда??? Я не верю!
Так мало лет - так много дел!
С каким размахом в ТВ-СФЕРЕ
Родной канал мой преуспел!
Переплелись телепроекты
С моею жизнью на все сто...
Телевершина..СЪЁМКИ..ДЕТИ...
И даже первое ЖИЛЬЁ!
Ах, СТВ, тебе 15!
Мне вдвое больше, не секрет:-)
И я хочу тебе признаться,
Ты в моей жизни - яркий свет!
И я иду по жизни смело,
По освещенному пути,
СПАСИБО, Друг мой! С юбилеем!
Увидимся на двадцати!
Постскриптум. Просто для проформы?
Нет. Правда. Сердцем говорю!
Спустя пятнадцать, я как в первый...
С таким же трепетом люблю!

# общество # Нина Богданова # 15-летие СТВ: поздравления телеведущих

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