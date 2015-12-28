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«Магия родного телевидения не отпустит нас уже никогда» - телеведущая Ирина Ромбальская поздравила СТВ с 15-летием

28 декабря 2015 14:21
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Ирина Ромбальская:
Когда я еду по любимому городу и вижу ЧП, встречаю интересного человека или слышу уместную остроту, то рассматриваю даже эти события через призму ТВ. Позвонить службе выпуска новостей, предложить гостя в утреннюю программу, внести пункт в сценарий концерта - вся моя жизнь СТВ. Здесь мы не только делаем новости, но и делимся своими личными новостями с коллегами, которые давно уже стали друзьями. Любим. Смеемся. Взрослеем. Да что тут говорить, мы даже детей рожаем в перерывах между эфирами! И потом уже они приходят на СТВ, чтобы с трепетом и уважением прикоснуться к той магии родного телевидения, которая не отпустит нас уже никогда...

# общество # Ирина Ромбальская # 15-летие СТВ: поздравления телеведущих

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