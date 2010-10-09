Спустя 10 лет по Двине вновь пойдут корабли

Девятого октября в Витебске спустили на воду пассажирский теплоход. Судно изготовили пинские судостроители. До Витебска его везли на тягачах через всю Беларусь. Теплоход повышенной комфортности теперь будет плавать по экскурсионному маршруту через центр города.

Теплоход «Витебск» отправился в первое плавание. До этого путешествие было сухопутным. За два дня корабль на тягачах преодолел 700 километров автомобильных дорог. На самый север Беларуси – в Витебский речной порт – его привезли с юга страны. Пинские мастера уже строили пассажирские теплоходы для Августовского и Огинского каналов. Однако это произведение корабельного искусства пока аналогов в Республике не имеет.

Виктор Бруцкий, директор Пинского судостроительно-судоремонтного завода:

Предусмотрено все для комфортного пребывания пассажиров: кондиционер, телевизор, барная стойка, там есть холодильник, все необходимое для культурного проведения времени. Но самое главное его отличие в том, что он водометный. То есть он может работать в реках с низким уровнем воды.

Западная Двина – как раз из таких. Несколько месяцев здесь углубляли фарватер – вывезли тысячи кубометров песка. Для судоходства такая мелководная артерия – сложный маршрут. Но капитан за штурвалом теплохода, как рыба в воде. У самого стаж – 33 года, да и родом из настоящей речной династии.

Вячеслав Дробышевский, капитан теплохода «Витебск»:

У меня отец работал, мать работала. Отец 42 года отработал судоходным инспектором.

Прокатиться на теплоходе могут одновременно 55 пассажиров. 13 километров по водной глади от речного порта до парка «Мазурино». Пока погода солнечная – самое интересное на верхней палубе. Отсюда лучше всего видны городские достопримечательности.

Пока теплоход будет курсировать только в пределах Витебска. А в перспективе – развить на Двине и международное туристическое сообщение. Например, реализовать шведско-латвийско-белорусский проект реконструкции старинного водного пути «из варяг в греки».

Леонид Ковалев, заместитель председателя Витебского облисполкома:

Мы сможем осуществить путем шлюзов, путем переходов, даже с учетом строительства возможно ГРЭС переход от Витебска до Риги. И я думаю, что мы будем очень серьезно двигаться в этом направлении. Идея всем пришлась по душе.

До наступления холодов в прогулочные рейсы теплоход будет отправляться ежедневно. Местным туроператорам уже поступают заявки на проведение не только экскурсий, но и праздников на его борту. И сегодня сразу после «тест-драйва» теплоход отправился в свадебное путешествие. Мини-круиз в такой день стал самым ярким впечатлением и для новобрачных, и для гостей.

Алексей Королев и Елена Шнитковская, молодожены:

Очень приятно, не ожидали, что мы будем почетными гостями.

Яна Шипко, Сергей Ковалкин, телекомпания «СТВ», Витебск