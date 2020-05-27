Спрос есть, но как бы самим хватило. Что происходит в огуречной столице Беларуси?

Новости Беларуси. Урожай на экспорт. Жители Ольшан ежедневно отправляют за рубеж 180 тонн свежих огурцов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Основные поставки традиционно в Россию, но в 2020 году есть покупатели и с юга. Несколько фур на этой неделе отгрузили украинским потребителям. Спрос на полесский огурец в условиях всеобщей пандемии есть, а вот самого огурца всем может и не хватить. Холодный май внёс серьёзные коррективы в планы овощеводов. Из белорусской огуречной столицы материал Александра Добрияна.

Без санобработки на овощной рынок не попасть ни одной фуре. Маски и перчатки – обязательное условие работы. Требование времени и решение местной власти.

Сергей Ковалевич, помощник врача-эпидемиолога Столинского районного центра гигиены и эпидемиологии:

Сюда приезжают закупщики со всей России и со всей Беларуси. На данный момент принято решение, что все автомобили, заезжающие на рынок, которые закупают плодоовощную продукцию, проходят дезинфекцию. «Аспирин природный». Что мы знаем о ежевике, и как её выращивают в Беларуси

В начале сезона, вкладывая деньги в будущий урожай, ольшанцы переживали, что из-за коронавируса не будет экспорта. Но кушать хочется даже на карантине, а поэтому недостатка в покупателях не ощущается: в Россию ежедневно отправляется до 180 тонн огурцов.

Александр Добриян, корреспондент:

Это главная огуречная биржа страны. От того, по какой цене здесь продают зелёный овощ, зависят цены не только в Беларуси, но, например, на рынках Москвы и Санкт-Петербурга. Сегодня утром цены на огурец здесь начинались от 1 рубля 50 копеек, в течение дня цена выросла на 10 копеек и снова подешевела до 1 рубля 55 копеек.

Май, традиционно, время больших продаж, но их нет. Котировки этого сезона не очень радуют как самих ольшанцев, так и покупателей-оптовиков. Эта фура грузится для рынка Санкт-Петербурга: требование перекладывать товар в ящики, не просто прихоть. Так ещё проверяется и качество товара: ведь один испорченный огурец в пути испортит всех соседей. А подгнивший плод этой весной не редкость.

Николай Сегин, житель Ольшан:

Неважно. Холода. Топили-топили, но эффекта нет. Много пропало. Александр Добриян:

Цена есть на огурцы? Николай Сегин:

Ну, покуда можно терпеть.

С одной стороны, цена не сильно упала по сравнению со стартовой в 2 рубля на первые огурцы. И это не радует оптовиков. С другой – не много радости и у поставщиков-фермеров: привезти на рынок больше продукции они просто не могут. Холодный май поставил крест на планах вырастить рекордный урожай. Сергей Ярмолевич огурцами занимается 15 лет, но признаётся: семейный бизнес переживает не лучший год. Заморозки повредили корневую систему растений-кормильцев.