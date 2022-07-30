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Справились за две недели. В Брестской области появилось хозяйство, завершившее уборку зерновых

30 июля 2022 13:58
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Новости Беларуси. В Брестской области появилось первое хозяйство, где готовы справлять «Дажынкі», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Справились за две недели. В Брестской области появилось хозяйство, завершившее уборку зерновых-1

Полностью с уборкой зерновых и зернобобовых культур справились в коммунальном сельскохозяйственном унитарном предприятии «Ворони» Столинского района. Там с первых дней страда набрала высокие темпы. Справились за две недели. Выполнен госзаказ по рапсу, озимой ржи и озимой пшенице. Все, кто был задействован на жатве, постарались быстро и качественно убрать выращенный урожай. Справившись с этой задачей у себя, хлеборобы направляются на помощь соседям. Также ведут обмолот в личных подсобных хозяйствах.  

# Уборочная кампания # общество # Новости Бреста и Брестской области # Фотофакт

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