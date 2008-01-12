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Список жертв взрыва в Витебске увеличился

12 января 2008 13:05
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Сегодня стало известно о гибели одного из пострадавших от взрыва в Витебске.

Напомним, в минувший четверг в офисе предприятия "Витебский горгаз", прогремел взрыв. Предварительно установлено, что его источником послужила 5 литровая  пластиковая канистра с легковоспламеняющейся жидкостью. По словам очевидцев, среди работников предприятия возник конфликт на бытовой почве.

По данному факту прокуратура возбудила уголовное дело по статье "Покушение на преступление" и "Убийство". Основным обвиняемым по делу выступал погибший мужчина. Две женщины, которые вместе с ним были доставлены в больницу, находятся в тяжелом состоянии. 

 

# общество

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