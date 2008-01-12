Список жертв взрыва в Витебске увеличился

Сегодня стало известно о гибели одного из пострадавших от взрыва в Витебске.

Напомним, в минувший четверг в офисе предприятия "Витебский горгаз", прогремел взрыв. Предварительно установлено, что его источником послужила 5 литровая пластиковая канистра с легковоспламеняющейся жидкостью. По словам очевидцев, среди работников предприятия возник конфликт на бытовой почве.

По данному факту прокуратура возбудила уголовное дело по статье "Покушение на преступление" и "Убийство". Основным обвиняемым по делу выступал погибший мужчина. Две женщины, которые вместе с ним были доставлены в больницу, находятся в тяжелом состоянии.