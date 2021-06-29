Спели с Президентом и сфотографировались на ступеньках Дворца Независимости. Кадры с Республиканского выпускного

Новости Беларуси. Роскошные платья, эффектные костюмы и атмосфера торжества. Республиканский бал выпускников собрал самых успешных молодых людей Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Роскошные платья, эффектные костюмы и атмосфера торжества. Республиканский бал выпускников собрал самых успешных молодых людей Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 2021 году выпускной проходит в преддверии Дня Независимости. Поэтому и подарок для Президента выпускники подготовили с национальным колоритом.
Завершилась официальная часть совместным фотографированием выпускников с главой государства.
Евгений Пустовой, корреспондент:
Стоит отметить, что сейчас, не только среди молодежи, модно селфи. Но именно общая фотография символизирует единство народа и государства.