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Спели с Президентом и сфотографировались на ступеньках Дворца Независимости. Кадры с Республиканского выпускного

29 июня 2021 17:12
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Новости Беларуси. Роскошные платья, эффектные костюмы и атмосфера торжества. Республиканский бал выпускников собрал самых успешных молодых людей Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спели с Президентом и сфотографировались на ступеньках Дворца Независимости. Кадры с Республиканского выпускного-1

В 2021 году выпускной проходит в преддверии Дня Независимости. Поэтому и подарок для Президента выпускники подготовили с национальным колоритом.

Спели с Президентом и сфотографировались на ступеньках Дворца Независимости. Кадры с Республиканского выпускного-4

Завершилась официальная часть совместным фотографированием выпускников с главой государства.

Спели с Президентом и сфотографировались на ступеньках Дворца Независимости. Кадры с Республиканского выпускного-7

Спели с Президентом и сфотографировались на ступеньках Дворца Независимости. Кадры с Республиканского выпускного-9

Евгений Пустовой, корреспондент:
Стоит отметить, что сейчас, не только среди молодежи, модно селфи. Но именно общая фотография символизирует единство народа и государства.

# Выпускной # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Фотофакт

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