Спели с Президентом и сфотографировались на ступеньках Дворца Независимости. Кадры с Республиканского выпускного

Новости Беларуси. Роскошные платья, эффектные костюмы и атмосфера торжества. Республиканский бал выпускников собрал самых успешных молодых людей Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2021 году выпускной проходит в преддверии Дня Независимости. Поэтому и подарок для Президента выпускники подготовили с национальным колоритом.

Завершилась официальная часть совместным фотографированием выпускников с главой государства.