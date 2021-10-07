Эта легенда выгодна. Почему мужчина должен быть старше женщины?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу « Точки над i ». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Наталья Надольская , ведущая ток-шоу: Почему, когда мы обсуждаем неравный брак, мы говорим, что мужчина должен быть старше женщины как правило. А наоборот?

Надежда Цыркун, кандидат психологических наук, доцент:

Раньше казалось, что старше мужчина, он просто финансово обеспечен, а женщина не имела возможности. Это же тянется из 17 века, из 18-го, из прошлой половины 20-го. Денег нет, паспорта нет, у женщины ничего нет. И родители ее передают из рук на руки кому-то, кто будет ее кормить до конца жизни, либо как-то обеспечит. Вот и все.

И естественно, молодой человек, там 20-ти лет не имел таких возможностей, он сам мог зависеть. И эта легенда кочует, она очень выгодна некоторым мужчинам, потому что позволяет эксплуатировать женские чувства без обязательств.