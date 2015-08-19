Специалисты призывают в будущем отказаться от домашнего задания в школе

Новости Беларуси. В школу без стресса. Готовить детей к знаниям специалисты призывают заранее, а чтобы освободить ученикам время для занятия физкультурой, в будущем предлагают отказаться от домашнего задания. Это позволит усилить эффективность школьного образования и снизить нагрузку, которая зачастую не соответствует нормам. Сделать уроки за два с половиной часа сегодня успевают не все. В преддверии Дня знаний эксперты детально изучили волнующие родителей вопросы.

Взросление отдельно взятого ребенка можно проследить сегодня не только по счастливым семейным фото. Производство товаров для детей, будь то обувь или одежда, сегодня строго регламентируется. В документах четко прописаны, какие материалы и для чего использовать.

Алла Новикова, руководитель технологической службы государственного предприятия по пошиву обуви:

Обувь, конечно, должна быть красивая, комфортная, удобная. Самое важное — она должны быть безопасной. Не допускается в детской обуви всех половозрастных групп искусственная подкладка.

Начиная с фиксированной пятки, которая предотвращает плоскостопие и искривление, заканчивая химическим составом кожи — все строго по регламенту. Также тщательно подходят и к выбору тканей при пошиве детской одежды.

Анастасия Фалькович, директор частной фирмы по пошиву одежды:

Мы все-таки придерживаемся того, чтобы ткань была более натуральная. В принципе, родители готовы переплачивать за качество.

До 1-го сентября у Маши время еще есть. Последней примеркой своего школьного наряда и девочка, и мама остались довольны. Однако специалисты советуют не откладывать подготовку на последние дни. Доказано, что на адаптацию и подготовку к школе требуется как минимум две недели. За это время ребенок должен научиться вовремя засыпать и без проблем вставать на первый урок.

За красивым и ярким фасоном белорусских производителей сегодня, прежде всего, качество, за которое, кстати, готовы платить. Ведь на детях не экономят, причем не только родители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.