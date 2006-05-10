Специалисты Минского лесопаркового хозяйства и сотрудники экологического отдела ГАИ на дежурстве круглосуточно

Многие минчане предпочитают проводить свободное время на природе. Последствия отдыха в пригородных лесах неутешительны: мусор, грязь, следы машинного масла: У здания минского лесопаркового хозяйства ежедневно дежурит пожарная машина. За последние две недели в пригородных лесах произошло более ста пожаров. Причина внезапных возгораний - неосторожное обращение с огнем. Стоит бросить не затушенный окурок или оставить тлеющий костер, и огонь расползается по сухой траве, на ближайший кустарник... В результате - гектары сгоревшего леса.

Стражи леса проводят профилактическую работу. Правда, беседы с отдыхающими должного результата пока не приносят. Приходится километр за километром обследовать зеленые зоны. На помощь приходят сотрудники экологического отдела ГАИ.