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Специалисты Минского лесопаркового хозяйства и сотрудники экологического отдела ГАИ на дежурстве круглосуточно

10 мая 2006 12:30
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Многие минчане предпочитают проводить свободное время на природе. Последствия отдыха в пригородных лесах неутешительны: мусор, грязь, следы машинного масла: У здания  минского лесопаркового хозяйства  ежедневно  дежурит пожарная машина.  За последние  две недели  в пригородных лесах произошло более ста пожаров. Причина  внезапных возгораний  - неосторожное  обращение с огнем. Стоит бросить не затушенный окурок  или  оставить тлеющий костер, и  огонь расползается по сухой траве, на ближайший кустарник... В результате  - гектары сгоревшего  леса.
Стражи леса проводят  профилактическую работу. Правда, беседы с отдыхающими  должного результата  пока не приносят. Приходится  километр за километром обследовать  зеленые зоны. На помощь приходят сотрудники  экологического отдела ГАИ.
# общество # Экология

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