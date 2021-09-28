Специалист в торговле о работе с мужчинами в магазине: «Любят, чтобы им внимание уделяли»

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:

Есть такие покупатели, которые не могут отказаться, когда милый продавец говорит, например: «На вас так прекрасно сидит». Как тут отказаться?