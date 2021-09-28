Прямой эфир

Специалист в торговле о работе с мужчинами в магазине: «Любят, чтобы им внимание уделяли»

28 сентября 2021 18:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.  

Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:  
Есть такие покупатели, которые не могут отказаться, когда милый продавец говорит, например: «На вас так прекрасно сидит». Как тут отказаться?  

Специалист в торговле о работе с мужчинами в магазине: «Любят, чтобы им внимание уделяли»-1

Елена Бондарик, начальник отдела коммерческой службы:  
Сейчас таких покупателей намного меньше. Если взять категории, разделить, мужчины и женщины, то мужчины, конечно, любят, чтобы им внимание какое-то уделили.  

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:  
Может, они за вниманием в магазин и приходят?  

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:  
В одном магазинчике женской обуви мне мужчина-продавец сказал: «Мы не возим мужскую обувь, потому что на мужчинах не заработаешь». Я подумала, что, наверное, он не прав.  

Специалист в торговле о работе с мужчинами в магазине: «Любят, чтобы им внимание уделяли»-4

Елена Бондарик:  
Надо отдать должное этому продавцу, что немножко есть какая-то доля. И мужчины, и женщины любят себя, но женщины немножко больше – это точно я вам могу сказать. Но мужчины любят, когда их обслуживают, когда им какие-то стили преподносят. Когда им это все показывают. Женщины больше, конечно, самостоятельные. Даже можно сказать, что многие женщины приходят и им не нужна помощь: «Я сама, я хочу все сама посмотреть».  

Читайте также:  

Как остановить шопоголика в магазине? Несколько приёмов от психолога

«Это разрушает семьи на самом деле, ведёт к разорению». Шопоголизм – настоящая болезнь?

За 10 лет в мире шопоголиков стало в 2,5 раза больше. А сколько их в Беларуси?

# Торговля в Беларуси # общество # Елена Бондарик # Елена Кругликова # Екатерина Забенько # Алена Родовская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко об отмене смертной казни: девчонку на куски порубили и в ванну бросили. Когда вы на это всё посмотрите, поймёте
28 сентября 2021 17:43

Лукашенко об отмене смертной казни: девчонку на куски порубили и в ванну бросили. Когда вы на это всё посмотрите, поймёте

Шпаковский: предлагаю закрепить в Конституции принцип комплектования ВНС, а детализировать на уровне избирательного права
28 сентября 2021 17:40

Шпаковский: предлагаю закрепить в Конституции принцип комплектования ВНС, а детализировать на уровне избирательного права

Система накопительного пенсионного страхования. Как это работает, рассказали в Минтруда и соцзащиты
28 сентября 2021 17:19

Система накопительного пенсионного страхования. Как это работает, рассказали в Минтруда и соцзащиты