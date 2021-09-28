Специалист в торговле о работе с мужчинами в магазине: «Любят, чтобы им внимание уделяли»

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:
Есть такие покупатели, которые не могут отказаться, когда милый продавец говорит, например: «На вас так прекрасно сидит». Как тут отказаться?
Елена Бондарик, начальник отдела коммерческой службы:
Сейчас таких покупателей намного меньше. Если взять категории, разделить, мужчины и женщины, то мужчины, конечно, любят, чтобы им внимание какое-то уделили.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Может, они за вниманием в магазин и приходят?
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
В одном магазинчике женской обуви мне мужчина-продавец сказал: «Мы не возим мужскую обувь, потому что на мужчинах не заработаешь». Я подумала, что, наверное, он не прав.
Елена Бондарик:
Надо отдать должное этому продавцу, что немножко есть какая-то доля. И мужчины, и женщины любят себя, но женщины немножко больше – это точно я вам могу сказать. Но мужчины любят, когда их обслуживают, когда им какие-то стили преподносят. Когда им это все показывают. Женщины больше, конечно, самостоятельные. Даже можно сказать, что многие женщины приходят и им не нужна помощь: «Я сама, я хочу все сама посмотреть».
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