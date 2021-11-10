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Белорусские и российские самолёты с 10 ноября будут регулярно летать вдоль границы Беларуси

10 ноября 2021 13:42
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Новости Беларуси. Стабильность в небе гарантируют совместные авиапатрули. 10 ноября наши военные отработали практическое взаимодействие воздушных и наземных сил и средств совместной региональной системы ПВО Вооруженных Сил Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские и российские самолёты с 10 ноября будут регулярно летать вдоль границы Беларуси-1

В воздух поднялась стратегическая авиация. В патрулировании вдоль нашей границы участвовали бомбардировщики нового поколения. Два самолета Ту-22М3 воздушно-космических сил России отработали все задачи во взаимодействии с наземными пунктами управления.

«Даже сегодня с утра мы фиксируем порядка 3-4 полётов». Игорь Голуб о ситуации в небе возле белорусских границ (здесь подробности).

Белорусские и российские самолёты с 10 ноября будут регулярно летать вдоль границы Беларуси-4

Учитывая воздушную активность вылетов и скопление сил НАТО вдоль западных границ, увеличен состав дежурных сил противовоздушной обороны Беларуси. Пристальное внимание: нарушению воздушных границ боевыми самолетами стран НАТО, оказанию помощи гражданской авиации и предотвращению возможных актов воздушного терроризма. Все это меры адекватного реагирования на ситуацию, которая скрадывается на западном направлении – подчеркивают в оборонном ведомстве нашего государства.

Белорусские и российские самолёты с 10 ноября будут регулярно летать вдоль границы Беларуси-7

Кроме того, в Минобороны Беларуси добавили: белорусские и российские самолеты, начиная с этого дня, будут проводить совместные полеты вдоль границы регулярно.

# Государственная граница Беларуси # общество # Фотофакт

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