«Спасибо белорусским рыболовам»: в Дубровно провели зарыбление Днепра
Новости Беларуси. Восемьдесят килограммов стерляди и более полутора тонн щуки выпустили в Дубровенском районе. Зарыбление трансграничного участка Днепра проводится систематически на протяжении года белорусской и российской сторонами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Программа о восстановлении запасов реки оказалась необходимой после того, как в прошлом году из-за аномальных температур наблюдался массовый мор рыбы. Средний вес стерляди, которую выпускают в Днепр, – четверть килограмма, щуки – около двухсот граммов. А их общая стоимость – почти 15 тысяч рублей.
Игорь Киселевич, заместитель начальника отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Брянской и Смоленской области:
В 2017 году до настоящего времени мы произвели три таких глобальных зарыбления реки Днепр. Было выпущено более 30 тысяч штук стерляди в Днепр, сазан – более тысячи штук, и последний у нас был выпуск щуки – 300 килограммов , более 3 тысяч штук.
Сергей Редненко, председатель Витебской областной организационной структуры Белорусского общества охотников и рыболовов:
Хочется сказать спасибо нашим белорусским рыболовам, за деньги которых, за деньги Белорусского общества охотников и рыболовов происходит это зарыбление.
Зарыбление Днепра направлено на восстановление и формирование популяции рыбы, в частности, стерляди, включенной в Красную книгу Беларуси. Всего же только в северные водоемы страны с начала года было выпущено почти 6 тонн рыбы.