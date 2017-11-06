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«Спасибо белорусским рыболовам»: в Дубровно провели зарыбление Днепра

06 ноября 2017 11:43
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Новости Беларуси. Восемьдесят килограммов стерляди и более полутора тонн щуки выпустили в Дубровенском районе. Зарыбление трансграничного участка Днепра проводится систематически на протяжении года белорусской и российской сторонами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Программа о восстановлении запасов реки оказалась необходимой после того, как в прошлом году из-за аномальных температур наблюдался массовый мор рыбы. Средний вес стерляди, которую выпускают в Днепр, – четверть килограмма, щуки – около двухсот граммов. А их общая стоимость – почти 15 тысяч рублей.

«Спасибо белорусским рыболовам»: в Дубровно провели зарыбление Днепра-1

Игорь Киселевич, заместитель начальника отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Брянской и Смоленской области:
В 2017 году до настоящего времени мы произвели три таких глобальных зарыбления реки Днепр. Было выпущено более 30 тысяч штук стерляди в Днепр, сазан – более тысячи штук, и последний у нас был выпуск щуки – 300 килограммов , более 3 тысяч штук.

«Спасибо белорусским рыболовам»: в Дубровно провели зарыбление Днепра-4

Сергей Редненко, председатель Витебской областной организационной структуры Белорусского общества охотников и рыболовов:
Хочется сказать спасибо нашим белорусским рыболовам, за деньги которых, за деньги Белорусского общества охотников и рыболовов происходит это зарыбление.

Зарыбление Днепра направлено на восстановление и формирование популяции рыбы, в частности, стерляди, включенной в Красную книгу Беларуси. Всего же только в северные водоемы страны с начала года было выпущено почти 6 тонн рыбы.

# общество # Рыбалка в Беларуси # Сергей Редненко # Игорь Киселевич

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