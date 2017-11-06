«Спасибо белорусским рыболовам»: в Дубровно провели зарыбление Днепра

Новости Беларуси. Восемьдесят килограммов стерляди и более полутора тонн щуки выпустили в Дубровенском районе. Зарыбление трансграничного участка Днепра проводится систематически на протяжении года белорусской и российской сторонами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Программа о восстановлении запасов реки оказалась необходимой после того, как в прошлом году из-за аномальных температур наблюдался массовый мор рыбы. Средний вес стерляди, которую выпускают в Днепр, – четверть килограмма, щуки – около двухсот граммов. А их общая стоимость – почти 15 тысяч рублей.