Соответствуют ли истине расчеты в жировках? Житель Гомеля 10 лет анализирует свои квитанции

Новости Беларуси. Как в ЖКХ зарабатывать без вреда для клиентов? Белорусских коммунальников предлагают наказывать за «лишние» суммы в жировках, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. С такой инициативой выступают в Овальном зале.

Депутаты Палаты представителей призывает ввести административную ответственность для служб ЖКХ: мол, те порой выставляют необоснованные счета за дополнительные услуги. Инициативу уже поддержали в профильном министерстве.

350 тысяч кВ/часов – перерасход электроэнергии на общую сумму 84 тысячи рублей. Результат плановой проверки Гомельского райжилкомхоза показал: свои сверхрасходы коммунальники включили в себестоимость услуг. Незаконно.

Виктор Рунов, начальник управления Комитета государственного контроля Гомельской области:

Из-за ненадлежащего содержания сетей были неплотности, и ливневая вода попадала в канализацию. Эти стоки были очищены, а расходы были отнесены на себестоимость услуг для населения. А нужно было отнести на прибыль, остающуюся у предприятия.

Правда, это вовсе не означает, что все издержки переложили на плечи потребителей. От злоупотреблений с себестоимостью основных услуг белорусы надежно защищены едиными тарифами.

Светлана Гончарова, заместитель директора КЖУП «Гомельский райжилкомхоз»:

Это отразилось только на налоговой нагрузке предприятия исключительно. В квитанциях для населения эти средства не были внесены. В данном случае население не понесло никаких дополнительных затрат на оплату электрической энергии – ту, которую потребило предприятие.

В этом случае ущерб был нанесен исключительно бюджету, который не досчитался – ни много, ни мало – 80 тысяч рублей в виде налогов. И это лишь один эпизод из целого списка нарушений, допущенных коммунальным предприятием.

Александр Добриян, СТВ:

Для того, чтобы найти несоответствия нормативно-правовой базе в расчетах за услуги «Гомельского райжилкомхоза», специалисты госконтроля больше месяца досконально изучали бухгалтерию предприятия. Рядовой же потребитель такой возможности не имеет. Единственная доступная большинству белорусов аналитика – сравнить свою квитанцию с соседской, а фактически просто поверить цифрам в жировке.

И все-таки есть среди белорусов те, кто строго придерживается принципа «доверяй, но проверяй». Виктор Шувалов уже больше 10 лет тщательно изучает квитанции: сравнивает, анализирует, пытается понять, откуда же берутся цифры.

Виктор Шувалов, пенсионер (Гомель):

Основное что – расшифровка фактических затрат и общедомовой расход.

Народный контролер утверждает: с тех пор, как Министерством ЖКХ была утверждена единая для всех форма жировки, он не получил ни одной, которая на 100% соответствовала бы эталону. Все нужные цифры по своему дому он получает только после письменных запросов: результаты ответов чаще всего неоднозначные.

Виктор Шувалов:

Я попросил в нашем доме человека с высшим образованием экономическим. Говорю: «Ну попробуй ты разобраться, чтоб мне не вникать в эти дела». Начал разбираться: сразу увидел «Материалы, затраты» – 249 рублей, а НДС на материалы – 292. Максимально может быть 20%. А тут не 20%.

Оплата: рабочим начислено 869 рублей, а прочие выплаты – 4429 рублей. Когда он пробовал разбираться: «А кто это и за что получил?» Это коммерческая тайна. И к кому он ни ходил, так никто ничего не рассказал.

Совпадение или нет, но квитанция Виктора Шувалова за последний месяц вообще не содержит никаких данных о затратах коммунальных служб на общее обслуживание его дома. Депутатские запросы показали: подобные нарушения носят системный характер. Претензии к расчетам за потребленные коммунальные услуги, начиная с января 2016 года, официально высказали более 1000 потребителей по всей стране.

Наталья Гуйвик, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по законодательству:

Только в цифрах прозрачность. А правильная эта цифра в извещении или нет – в этом никто не разберется без специалиста.

На неделе этот вопрос белорусские парламентарии активно обсуждали. С инициативой ввести административную ответственность коммунальных служб за произвольно включенные в коммунальные счета платежи выступила Постоянная комиссия Палаты представителей по законодательству. Причем разработчиков полностью поддержало и само Министерство жилищно-коммунального хозяйства.

Наталья Гуйвик:

Мы предлагаем ввести административную ответственность в виде штрафа от 4 до 10 базовых величин. Эта норма что предусматривает? Ответственность – раз. Дисциплина будет и порядок при начислении платы за жилищно-коммунальные услуги. Обязательно! Если должностные лица будут знать, что есть такая ответственность административная, они никогда не поставят больший коэффициент или применят не тот тариф, который нужно применить. Человек так устроен: если есть ответственность – есть дисциплина и порядок.

К слову, изначально парламентарии делали упор на злоупотребления с дополнительными коммунальными услугами. Но в Администрации Президента отметили, что нельзя исключать возможные недостатки при расчетах и за основные услуги. Теперь будет ли введен для белорусских коммунальников «тариф на ответственность», зависит от того, поддержат ли народные избранники инициативу коллег.