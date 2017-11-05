Прогноз погоды: сколько он стоит и всегда ли можно предсказать «Хавьер». Интервью с синоптиком

Новости Беларуси. В эти длинные ноябрьские выходные погода балует белорусов теплом, как и обещали накануне синоптики, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А вот всегда ли можно доверять прогнозам, в какие из них лучше не заглядывать и почему иногда ошибаются даже профессиональные метеорологи? Об этом на неделе мы спросили у руководства Белгидромета. Сколько стоит точный прогноз погоды, всегда ли можно предсказать «Хавьер» и когда белорусские метеорологи повысят точность своей работы, смотрите в нашем интервью. Ваша работа сродни профессии сапера: ошибка недопустима. Или все же бывают ошибки?

Мария Герменчук, первый заместитель начальника Белгидромета:

Здесь и обманывать нечего: конечно, ошибка не только допустима, но и ее не может не быть. Мы можем говорить о том, оправдался или не оправдался прогноз. В просторечье говорят: «Синоптики опять ошиблись». Да, синоптики имеют право на ошибку, бесспорно. Потому что мы прогнозируем то, чего в природе еще не произошло. Поверьте, это одна из самых сложных научных задач, которые вообще стоят перед человечеством.

Точность прогноза в разных странах разная. Почему? Мария Герменчук:

Самая хорошая точность – в Казахстане. Там легко прогнозировать погоду. Там установится антициклон, и он стоит неделями. Прогнозируй в свое удовольствие. В Беларуси намного сложнее. У нас то перетягивает Восток (тогда у нас или очень холодно, или очень жарко), либо Юг (тогда у нас очень жарко). Но чаще всего это Северная Атлантика. Северное море формирует у нас, в основном, погоду. В политике и экономике говорят: «Мы – на перекрестке путей». В погоде то же самое? Мария Герменчук:

В погоде так же. Только надо еще добавить Север и Юг, потому что самая лучшая погода к нам приходит с Юга. Вы в большой обиде на интернет. Вы об этом всякий раз мне говорите.

Я бы не сказала, что мы в обиде. Мы говорим о том, что в интернете есть всё: и хорошее, и плохое. Как отделить мух от котлет? Куда не следует заглядывать в интернете? Мария Герменчук:

Смотреть надо те прогнозы, которые прошли экспертную оценку синоптиков. В Беларуси есть национальная гидрометслужба, в России – Росгидромет. Гидрометслужба, кроме того, что даст прогноз, она еще даст штормовое предупреждение. Это будет ветер 15 или 20 м/с, и тогда надо принимать какие-то меры. Либо это будет просто ветер. Если вы обратили внимание, мы даем информацию, прогноз выпадения осадков с вероятностью. Если мы говорим, что вероятность выпадения осадков 90%, то зонтик не только нужно взять с собой, но и дать детям и так далее. Сейчас мы делаем экспериментально прогнозы для каждого райцентра отдельно. Эта информация тоже будет прогнозироваться с вероятностью – осадков, температур и гроз.

А для разных частей Минска?

Мария Герменчук:

Для разных частей Минска пока подождем, пока отработаем. Теоретически это возможно, но нужна модель с очень небольшим шагом прогнозирования. Мы к этому идем. Беларусь – такое среднее и по территории, и по населению государство. А в других странах как прогнозируется погода? Мария Герменчук:

В Токио 3000 автоматических постов. Но в Токио совершенно другой климат – это муссонный климат, постоянные дожди. Им действительно эта информация нужна, и метеостанции друг друга дублируют. Скажем, в Австрии их намного меньше. Гораздо больше станций на островных государствах – в Японии, в Англии очень много станций. Там еще сложнее. В Беларуси несколько проще в этом плане. Если мы сравниваем со странами СНГ, то у нас ситуация прекрасная. Но надо идти дальше. Сейчас мы анализируем опыт Южной Кореи, Финляндии, анализируем опыт прилегающих стран – чего нам не хватает для того, чтобы выйти на тот уровень, который есть, скажем, у Финляндии или Польши.

Я в течение недели несколько раз сталкиваюсь со штормовым предупреждением. Честно вам признаюсь, большинство людей уже на это не реагирует. Вам не кажется, что когда наступит что-то действительно чрезвычайное, никто не обратит на это внимание?

Мария Герменчук:

Ваша удача: вы услышали о штормовом предупреждении и не поставили свою машину под деревом или большим щитом либо вы оставили машину дома, но совершенно по другим причинам, и вас это не затронуло. Штормовое явление – было, прошло – вас не затронуло. Но кого-то ведь затронуло! И тогда вопрос у того, кого это затронуло – «Почему не предупредили?» Штормовое предупреждение не означает, что всё и всех сметет с лица земли. Это предупреждение о том, что существуют такие условия, и нужно быть внимательными и осторожными. Бывает штормовое предупреждение красного цвета. Что должно произойти, чтобы вы показали красную карточку? Мария Герменчук:

«Хавьер» – это красный уровень опасности. А вот то, что было 2 года назад, когда в аэропорту самолет сдуло. Это вы не предупредили или они вас не услышали? Мария Герменчук:

Дело в том, что предупреждение о сильном ветре было передано 13 июля. Да, действительно, самолет сдуло. А почему сдуло? Остальные не сдуло, а этот – сдуло. Потому что не закрепили. Если что-то говорят, то это твоя ответственность, насколько ты серьезно воспринимаешь. Если у тебя нет ни самолета, ни машины и ты собираешься сидеть дома, вопросов нет, и это предупреждение не нужно. Но если есть какое-то имущество или какие-то действия, какие ты собираешься в этот день делать, и они могут пострадать от такого явления, то об этом стоит подумать. Москвичи анонсировали, что будут делать погоду на выходные – ноябрьские праздники – с помощью химических реагентов. Это очень дорого. Вам не кажется, что подобные технологии чреваты? Мария Герменчук:

В Беларуси этого не делают. Вмешательство такого рода очень локальное. Можно разогнать облака около Москвы. Ведь не над Москвой разгоняют облака, а на подходе к Москве. И всё это выльется рядышком. В Химках, Одинцово... Мария Герменчук:

Докуда долетит. С другой стороны, с точки зрения экологической это не очень безопасный процесс. Если используют азотистое серебро, которое очень дорогое, то это один эффект. Чаще используют мелкодисперсную цементную пыль. Это называется засев облаков. То есть где-то выпадет в виде цементного дождя?

Мария Герменчук:

Ну не цементный, но чистой эта вода быть не может.

Что вы можете сказать на счет предстоящей зимы? Мария Герменчук:

Однозначно я могу сказать следующее: говорить о прогнозе на зиму серьезный синоптик не будет по той причине, что моделей наделали в мире много. И долгое время (последние лет 7-10) пытались делать сезонные прогнозы. Чем это закончилось? Закончилось это тем, что даже самая продвинутая в этом плане английская гидрометеослужба отказалась от прогнозирования на сезон в связи с тем, что точность подобного рода прогнозов не выдерживает критики. Можно говорить о том, что может быть холоднее или теплее, о том, что где-то будет больше осадков, а где-то меньше.