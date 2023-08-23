Спасатели Беларуси, России и Казахстана выясняют, кто лучше владеет беспилотной авиацией. Соревнования проходят под Борисовом

На полигоне под Борисовом развернулись международные соревнования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На победу претендуют 12 команд. В составе каждой – оператор, техник и представитель. В течение трех дней они будут демонстрировать свое мастерство.

Сегодня, 23 августа, участникам предстояло найти условных «пострадавших», затем рассчитать площадь местности, где произошла чрезвычайная ситуация, и передать информацию судьям. Не прекратятся испытания даже ночью: с наступлением темноты беспилотники должны будут отыскать тепловые аномалии. А завтра операторов ждут тестирование и прохождение скоростного маршрута на симуляторе.

Сергей Дрозд, начальник отдела применения беспилотных авиационных комплексов ГААСУ «Авиация» МЧС Беларуси:

В прошлом году у нас принимала участие команда МЧС России, в этом году добавилась команда МЧС Казахстана. Также мы приглашаем команды силового блока Республики Беларусь – это Вооруженные Силы и команда МВД. Республика Беларусь представила команду каждого областного управления, команда РОСН и команда Минского городского управления.

Конечно, основная цель – это обмен опытом, внедрение новых технологий и применение беспилотных летательных аппаратов непосредственно в подразделениях Министерства по чрезвычайным ситуациям.