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Литва не справляется с нагрузкой после закрытия двух КПП на границе с Беларусью

23 августа 2023 13:40
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Ситуация на белорусско-литовской границе остается напряженной. После того как Вильнюс в одностороннем порядке принял решение о закрытии двух пунктов пропуска, очереди в остальных погранпереходах растут, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литва не справляется с нагрузкой после закрытия двух КПП на границе с Беларусью-1

В среднем у каждого пункта въезда ожидают около сотни легковых автомобилей. Простаивают и большегрузы. Самым загруженным остается маршрут через «Мядининкай». К слову, литовцы заявляли, что именно сюда будут перенаправлены сотрудники из закрывшихся пунктов пропуска. Сейчас европейские контрольные службы оформляют не более 24 % фур от принятых норм.

В отличие от литовских властей, которые не думают ни о простых литовцах, ни о жителях соседних стран, в белорусском МИД заявили, что Минск отреагирует на данный шаг Вильнюса спокойно, ответственно и прагматично.

# Граница # общество # Фотофакт

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