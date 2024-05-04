Создают шедевры из глины и ставят театральные постановки. Почему дом-интернат в Минске – особенное место?

В Минске по адресу Выготского, 14 есть одно необычное место – здесь и красиво, и уютно, много зелени и тропинок. Особенной эту локацию делают люди.

Особенности в развитии не мешают воспитанникам творить: они создают шедевры из глины. Кроме того, в доме-интернате есть даже собственный кукольный театр. Здесь пожилые люди учат партии и после исполняют их во время концерта.

Юлия Холина, инструктор по трудовой терапии ГУ «Психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов № 3 г. Минска»:

Артистами являются наши подопечные. В их репертуаре существуют такие сказки, как «Царь Ирод», «Каза-манюка», «Как звери и дятел медведя будили» и многие другие.

Сергей Сапежук, воспитанник ГУ «Психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов № 3 г. Минска»:

Занимаюсь я батлейкой, кукольным театром. Разговариваю голосами разных зверей, птиц. Буду выступать в театре, «Кармен». Я там выступаю в роли Хосе.