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Создают шедевры из глины и ставят театральные постановки. Почему дом-интернат в Минске – особенное место?

04 мая 2024 16:21
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В Минске по адресу Выготского, 14 есть одно необычное место – здесь и красиво, и уютно, много зелени и тропинок. Особенной эту локацию делают люди.

Создают шедевры из глины и ставят театральные постановки. Почему дом-интернат в Минске – особенное место?-1

Особенности в развитии не мешают воспитанникам творить: они создают шедевры из глины. Кроме того, в доме-интернате есть даже собственный кукольный театр. Здесь пожилые люди учат партии и после исполняют их во время концерта.

Создают шедевры из глины и ставят театральные постановки. Почему дом-интернат в Минске – особенное место?-4

Юлия Холина, инструктор по трудовой терапии ГУ «Психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов № 3 г. Минска»:
Артистами являются наши подопечные. В их репертуаре существуют такие сказки, как «Царь Ирод», «Каза-манюка», «Как звери и дятел медведя будили» и многие другие.

Создают шедевры из глины и ставят театральные постановки. Почему дом-интернат в Минске – особенное место?-7

Сергей Сапежук, воспитанник ГУ «Психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов № 3 г. Минска»:
Занимаюсь я батлейкой, кукольным театром. Разговариваю голосами разных зверей, птиц. Буду выступать в театре, «Кармен». Я там выступаю в роли Хосе.

Создают шедевры из глины и ставят театральные постановки. Почему дом-интернат в Минске – особенное место?-10

Дом-интернат – это большая семья, где есть место дружбе, взаимопониманию и творчеству. А чтобы обстановка была максимально приближенной к домашней, здесь даже выращивают рассаду: цветы, овощи и ягоды. Все эти плоды можно найти на улице, где, к слову, воспитанники проводят много времени, играя в шахматы, баскетбол и прочие активные игры. Каждый подопечный здесь – уникальная личность со своим диагнозом, историей, судьбой. Но благодаря сотрудникам никто не чувствует себя одиноким или ограниченным. Поддержка и любовь – основа взаимоотношений.

Подробности смотрите в видео.

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # общество

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